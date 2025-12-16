logo
Užas u Osijeku: Uhapšen dječiji psihijatar zbog bludnih radnji nad pacijentima i davanja droge

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Policija je uhapsila četrdesetšestogodišnjeg dječijeg psihijatra iz Osijeka zbog sumnje da se neprimjerno ponašao prema četiri maloljetna pacijenta i davao im drogu.

shutterstock_1486344695.jpg Izvor: Shutterstock

Sumnja se da je od 2016. do 2019. godine, u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku, iskoristio položaj i neprimjereno se obraćao maloljetnicima i dodirivao ih.

Istragom je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine drogu davao i odraslim licima, svojim poznanicima, saopšteno je iz Policijske uprave osječko-baranjske.

Policija je juče pretražila njegov dom, ordinaciju i vozilo koje koristi, te oduzela dva računara, mobilni telefon i znatnu količinu različite droge.

Zaplijenjeno je 213,9 grama marihuane, 12 tableta MDMA, hašiš, nekoliko dodatnih pakovanja MDMA, amfetamin, te šprica u kojoj je bilo 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.

Nakon istraživanja, prihijatar je predat pritvorskom nadzorniku uz krivičnu prijavu za krivična djela povreda dječijih prava, bludne radnje, omogućavanje konzumacije droge i neovlaštena proizvodnja i promet droge.

