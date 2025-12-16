Nema više "skrivenih" troškova u mjenjačnicama: Narodna banka Srbije zabranila naplatu provizije pri kupovini evra

Narodna banka Srbije donijela je novu mjeru,u kojoj se ukida mogućnost naplate provizije u mjenjačnicama.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Narodna banka Srbije donijela je privremenu meru kojom se ukida mogućnost naplate provizije u mjenjačnicama prilikom prodaje

evra građanima, s ciljem zaštite interesa građana i sprečavanja neopravdanih psiholoških pritisaka na devizno tržište.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je ovu mjeru nakon pažljive analize kretanja na deviznom tržištu, iz koje jasno proizlazi da je srednji kurs dinara prema evru stabilan, da banke nisu mijenjale raspon kupoprodajnih kurseva na svojim digitalnim platformama, kao i da većina mjenjača primjenjuje prodajne kurseve značajno ispod nivoa koji se povremeno pojavljuje u javnosti.

Narodna banka Srbije ukazuje da se iznos od oko 120 dinara za evro, koji se samo kod pojedinih mjenjača pojavljivao na mjenjačkim tablama i potom u javnosti dijelio kao psihološki okidač panike, nije formirao na osnovu tržišnih kretanja, već je bio moguć isključivo u slučaju kada je mjenjač istovremeno primijenio maksimalno dozvoljeno odstupanje prodajnog kursa od

srednjeg kursa od 1,25%, kao i maksimalnu zakonom dozvoljenu proviziju od 1%.

Donošenjem nove privremene mjere kojom se ukida mogućnost naplate provizije, više neće postojati osnov da se na mjenjačkim tablama ili u javnom prostoru pojavljuju prodajni kursevi koji mogu imati uznemirujući i obmanjujući psihološki efekat na građane. Na taj način, neće biti moguće da se u javnosti ističu kursevi od 120 dinara za evro.

Ova odluka predstavlja nastavak dosljednih aktivnosti Narodne banke Srbije usmjerenih na očuvanje stabilnosti finansijskog sistema, uključujući prethodno preduzete mjere kojima je obezbeđena povećana dostupnost efektivnog stranog novca i olakšano poslovanje mjenjača u uslovima pojačane tražnje.

Mjera nema unaprijed određeno vremensko ograničenje i primenjivaće se dok god to zahtevaju tržišne okolnosti, a Narodna banka Srbije će kontinuirano pratiti situaciju i odlučiti o njenom ukidanju u trenutku potpune stabilizacije.

Narodna banka Srbije poručuje da neće dozvoliti da se kroz pojedinačne primjere, izvještavanje pojedinih medija ili društvene mreže stvara pogrešna slika o stanju na deviznom tržištu, niti da se u osjetljivim trenucima na taj način izaziva panika na štetu građana i finansijske stabilnosti Republike Srbije, navodi se u saopštenju.