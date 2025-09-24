Novac sakrio u jaknu: Vozaču iz BiH policija pronašla više od 23.000 KM

Carinski službenici u Staroj Gradišci zaustavili su vozača iz BiH kod kojega su pronašli 23.400 evra skrivenih u jakni i kabini kamiona.

Izvor: MONDO/MARIO MILOJEVIĆ

Naime, službenici carine su 23. septembra pregledali teretno vozilo BiH registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin BiH.

U vozačevoj jakni i pretincu kabine pronašli su nešto više od 23.000 evra, pišu Nezavisne novine.

Vozaču je zbog prekršaja iz Zakona o deviznom poslovanju izrečena novčana kazna od 9.000 evra, od čega je odmah platio dvije trećine - odnosno 6.000 evra.

(Mondo)