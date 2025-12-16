Terorista sa plaže Bondi se probudio iz kome, policija počela ispitivanje

Navid (24) i njegov otac Sadžid (50) optuženi su za ubistvo najmanje 15 ljudi koji su slavili Hanuku na plaži u Sidneju u nedjelju.

Napadač iz Bondija, Navid Akram, osumnjičen za teroristički napad na plaži Bondi u Sidneju, probudio se iz kome i sada ga, kako se izvještava, ispituje policija.

Navid (24) i njegov otac Sadžid (50) optuženi su za ubistvo 15 ljudi koji su slavili Hanuku na plaži u Sidneju u nedjelju. Sadžid je preminuo nakon što je upucan dok se sakrivao na pješačkom mostu sa svojim sinom dok su izvodili najsmrtonosniju masovnu pucnjavu u Australiji u posljednjih 30 godina.

Uprkos tome što su ga hrabri policajci više puta pogodili, Navidu je data kardiopulmonalna reanimacija koja mu je spasila život i hitno je prebačen u bolnicu. Stao je u kome, ali se ranije danas probudio, prema saopštenju policije Novog Južnog Velsa.

Dvojica strijelaca su ubila petnaest nevinih ljudi, a desetine su hospitalizovane. Najmlađa žrtva je bila desetogodišnja djevojčica po imenu Matilda, a najstarija je imala 87 godina.

Hrabri policajci su uspeli da uhapse oba napadača nakon napetog obračuna. Snimci prikazuju jednog iskusnog australijskog policajca kako se skriva iza drveta pre nego što ispali rafal prema uznemirenom ocu.

Policija je napad nazvala "hicem koji se dešava jednom u životu" i pohvalila je detektivove neustrašive postupke.

Sin, takođe drugi strijelac, zatim je dva puta pogođen i oboren dok policija upada.

Sadžid je pronađen mrtav kada su policajci stigli, a Navidu je na lice mesta data životno važna reanimacija. Snimak dolazi nakon što je video koji su snimili dvojica pronađen u Airbnb-u koji su ubice iznajmile prije svog napada.

Upravo su se vratili u Sidnej, u Australiji, nakon mjesec dana provedenih na Filipinima, poznatom rasadniku islamskog ekstremizma. Po povratku sa Filipina, Akramovi su rezervisali kratkoročni iznajmljeni smještaj za 45 funti po noćenju u Kempsiju, 19 kilometara od Bondija.

(Kurir/MONDO)