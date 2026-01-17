Evropa će uzvratiti, pljušte kritike zbog Trampove odluke: "Carinski ratovi su mač sa dvije oštrice za SAD"

Nakon uvođenja carina od 10 procenata, stižu reakcije Evrope.

Vođa britanske opozicije Kemi Badenoh ocenila je carine, koje je najavio američki predsjednik Tramp kao "užasnu ideju".

"Predsjednik Tramp je potpuno u krivu što najavljuje carine Ujedinjenom Kraljevstvu zbog Grenlanda", napisala je na društvenim mrežama, dodajući da će se kupci u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u suočiti sa višim troškovima.

"Ove carine biće još jedno opterećenje za preduzeća širom naše zemlje. O suverenitetu Grenlanda treba da odlučuju samo građani Grenlanda", poručila je.

Odgovor iz Danske

Brajan Mikelson, izvršni direktor Danske privredne komore, ističe da takav potez zahtijeva odgovarajuću reakciju.

"Potreban je koordinisan evropski odgovor na najavu američkog predsednika Donalda Trampa o uvođenju carina na robu iz zemalja koje ne podržavaju američku namjeru sticanja Grenlanda", smatraju u Danskoj privrednoj komori.

"Trampova farsa se nastavlja. Američki predsednik ponovo koristi carine kao prijetnju. To je štetno za povjerenje i svjetsku trgovinu i štetno za američku i evropsku ekonomiju", rekao je Mikelson u komentaru na Trampovu objavu.

Takođe je pozvao na akciju američki Kongres, ocenjujući "nerealnim" da je rasprava o budućnosti Grenlanda došla do ove tačke.

"Najvažnije je kontinuirano evropsko jedinstvo, kako Tramp ne bi uspio da posvađa evropske zemlje jedne protiv drugih", rekao je direktor.

Carine od 1. februara

Američki predsjednik Donald Tramp uveo jecarine od 10 procenata za Dansku i nekoliko drugih zemalja, koje će stupiti na snagu 1. februara.

Kako navodi komentator Berlingskea, Tomas Bernt Henriksen, riječ je o zemljama koje su poslale vojsku na Grenland, a odluku je ocienio kao dosad neviđenu eskalaciju krize.

"Trampova odluka da uvede kaznene carine Danskoj i zemljama koje trenutno doprinose jačanju bezbjednosti na Grenlandu potpuno je neviđena i dramatična eskalacija krize oko Grenlanda“, izjavio je Henriksen.

Tomas Bernt pojašnjava da Donald Tramp ne može nametati carine pojedinačnim članicama EU zbog postojanja zajedničke carinske politike.

"Stoga će EU biti ta koja će uzvratiti. EU će to učiniti. Razumna je pretpostavka da će EU oprezno odgovoriti potpunim ili djelimičnim usklađivanjem sa američkim kaznenim carinama. Norveška će morati odgovoriti nezavisno", rekao je.

Prema njegovim riječima, ovakav razvoj događaja slabi Zapad.

"Carinski ratovi su mač sa dvije oštrice za Sjedinjene Države", zaključio je Tomas Bernt