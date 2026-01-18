Danski vojnici stigli na Grenland: Pojačane sigurnosne mjere zbog pritiska SAD (Foto)

Danska pojačava vojnu prisutnost na Grenlandu zbog rasta pritiska SAD i tenzija u Arktiku.

Izvor: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia

Danska je tokom protekle nedjelje povećala svoju vojnu prisutnost na Grenlandu kao odgovor na sve veći pritisak Sjedinjenih Država.

Nove agencijske fotografije prikazuju grupu danskih vojnika koji su danas stigli u grenlandsku prijestonicu Nuk, u sklopu pojačanih aktivnosti Kopenhagena na tom teritoriju.

Izvor: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia

Povećana prisutnost danske vojske dolazi u trenutku pojačanih tenzija oko Grenlanda, nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp zapretio uvođenjem carina evropskim saveznicima zbog protivljenja njegovim planovima vezanim za tu teritoriju, prenosi Index.

U posljednjim danima više zemalja NATO poslalo je vojnike i opremu na Grenland u sklopu vojnih vježbi i sigurnosnih aktivnosti koje predvodi Danska.

Danske vlasti ističu da se radi o odbrambenim mjerama i da trenutno ne postoji neposredna vojna prijetnja Grenlandu, ali naglašavaju važnost očuvanja bezbjednosti i stabilnosti u arktičkoj regiji.

(Mondo.rs)