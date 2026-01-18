Danski vojnici stigli na Grenland: Pojačane sigurnosne mjere zbog pritiska SAD (Foto)

Danska pojačava vojnu prisutnost na Grenlandu zbog rasta pritiska SAD i tenzija u Arktiku.
Danska je tokom protekle nedjelje povećala svoju vojnu prisutnost na Grenlandu kao odgovor na sve veći pritisak Sjedinjenih Država.
Nove agencijske fotografije prikazuju grupu danskih vojnika koji su danas stigli u grenlandsku prijestonicu Nuk, u sklopu pojačanih aktivnosti Kopenhagena na tom teritoriju.Izvor: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia
Povećana prisutnost danske vojske dolazi u trenutku pojačanih tenzija oko Grenlanda, nakon što je predsjednik SAD Donald Tramp zapretio uvođenjem carina evropskim saveznicima zbog protivljenja njegovim planovima vezanim za tu teritoriju, prenosi Index.
U posljednjim danima više zemalja NATO poslalo je vojnike i opremu na Grenland u sklopu vojnih vježbi i sigurnosnih aktivnosti koje predvodi Danska.
Danske vlasti ističu da se radi o odbrambenim mjerama i da trenutno ne postoji neposredna vojna prijetnja Grenlandu, ali naglašavaju važnost očuvanja bezbjednosti i stabilnosti u arktičkoj regiji.
(Mondo.rs)