Prve riječi Putina o Grenlandu: "Mi znamo kako se rješavaju problemi sa Amerikom"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Putin se oglasio o Grenlandu.

Putin komentarisao situaciju sa Grenlandom Izvor: photoibo/Lucas Parker/Below the Sky/Shutterstock

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin komentarisao je situaciju sa Grenlandom. On je danas održao sastanak sa članovima Savjeta za nacionalnu bezbjednost u Moskvi, prenosi "RIA Novosti".

"Što se tiče Grenlanda, pa to se nas uopšte ne tiče, šta će se desiti u vezi sa Grenlandom. Vašington i Kopenhagen će to riješiti međusobno.

Uzgred, Danska je uvijek tretirala Grenland kao koloniju i postupala je sa njim prilično grubo, ako ne i okrutno. To je druga stvar", započeo je Putin.

Potom je govorio o odnosima Rusije i Sjedinjenih Država u kontekstu Aljaske. Ova američka savezna država je nakada pripadala Rusiji o čemu je govorio ruski predsjednik.

"Međutim, mi imamo iskustva u rješavanju sličnih problema sa Sjedinjenim Državama još u 19. veku, mislim 1867. godine. Kao što znamo, Rusija je prodala Aljasku, a Sjedinjene Države su je kupile od nas.

Ako me sjećanje dobro služi, površina Aljaske je oko 1.717.000 kvadratnih kilometara, možda malo više. A Sjedinjene Države su kupile Aljasku od nas za 7,2 miliona američkih dolara", dodao je Putin.

Da podsjetimo, Tramp je ranije najavio da će uvesti visoke carinske mjere evropskim članicama Alijanse ukoliko ne podrže Sjedinjene Američke Države u “kupovini” Grenlanda. Danas je prilikom svog obraćanja u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu kritikovao žestoko evropske sile, a izvređao je i ponizio Emanuela Makrona, predsednika Francuske, koji mu nije ostao dužan i odgovorio mu je putem društvenih mreža, a u međuvremenu je odustao od uvođenja carinskih mjera evropskim NATO članicama.

Tagovi

Vladimir Putin Grenland SAD

Još iz INFO

