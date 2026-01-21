Francuzi traže da NATO održi vježbu na Grenlandu

Francuske vlasti zatražile su da se organizuju vojne vježbe NATO-a na Grenlandu, rekao je Rojtersu neimenovani izvor iz kabineta predsjednika Francuske Emanuela Makrona.

Izvor: Mads Claus Rasmussen / AFP / Profimedia

Izvor je naveo da su Oružane snage Francuske spremne da učestvuju u vojnim vježbama ukoliko one budu organizovane.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u nekoliko navrata da Grenland, danska teritorija, treba da postane dio SAD, pozivajući se na stratešku važnost ostrva za američku državnu bezbjednost.

Lideri Francuske, Velike Britanije, Italije, Španije, Njemačke i Poljske izrazile su 6. januara punu solidarnost sa Danskom i narodom Grenlanda i protive se ideji da to ostrvo postane dio SAD.