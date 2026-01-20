"Najgore tek dolazi, pripremite se za moguću invaziju": Dramatične reči premijera Grenlanda

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen pozvao je građane da se pripreme za moguću invaziju, dok tenzije sa Sjedinjenim Američkim Državama rastu zbog ambicija predsjednika Donalda Trampa prema Grenlandu.

Ne možemo izostaviti mogućnost da upotrijebimo vojne snage na arktičkoj teritoriji, iako je malo vjerovatno da će do nje doći, izjavio je premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen.

On je pozvao građane da se pripreme za moguću invaziju. Premijer je istakao da Grenland teži bližoj saradnji sa Evropskom unijom, prenosi Rojters.

Govoreći o fotomontaži koju je ranije američki predsjednik Donald Tramp objavio na svom nalogu na mreži Truth Social, a na kojoj se vide Tramp, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens i američki državni sekretar Marko Rubio kako pobadaju američku zastavu na tlo Grenlanda, Nilsen je rekao da je riječ o ''nepoštovanju''.

Ranije danska premijerka Mete Frederiksen je rekla da Danska ne može da pregovara o sopstvenom suverenitetu, identitetu i demokratiji.

"Ovo je pitanje svjetskog poretka. Najgore možda tek dolazi", rekla je ona.

Istakla je da Danska smatra SAD svojim "najbližim saveznikom", rekavši da Kopenhagen nikada nije tražio sukob, već saradnju. Frederiksen nije doputovala na Svjetski ekonomski forum u Davosu, usljed tenzija sa SAD oko namjere Trampa da Vašington preuzme kontrolu nad Grenlandom.

