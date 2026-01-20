logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Haos u Davosu: "Da ovo kažem riječima koje razumijete: Gospodine Trampe, odje*ite" (Video)

Haos u Davosu: "Da ovo kažem riječima koje razumijete: Gospodine Trampe, odje*ite" (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Danski poslanik u Evropskom parlamentu Anders Vistisen oštro je kritikovao američkog predsjednika Donalda Trampa tokom debate o Grenlandu, odbacujući njegove tvrdnje da SAD treba da preuzmu kontrolu nad ostrvom.

Danski poslanik oštro kritikovao Trampa Izvor: X/@mog_russEN

Danski poslanik Evropskog parlamenta Anders Vistisen tokom debate je oštro kritikovao predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa zbog njegovih komentara o Grenlandu.

Vistisen je odbacio Trampovu tvrdnju da bi Sjedinjene Države trebalo da preuzmu kontrolu nad Grenlandom iz razloga nacionalne bezbjednosti.

Obraćajući se direktno američkom predsjedniku Trampu, Vistisen je rekao: "Dozvolite mi da ovo kažem riječima koje biste možda razumjeli: Gospodine predsjedniče, odje*ite."

Podsjetimo, američki predsednik Donald Tramp je više puta ponovio da će SAD preuzeti Grenland, ne isključujući mogućnost upotrebe sile.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Davos Grenland Donald Tramp Danska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ