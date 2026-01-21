Duboki razdor? Grenland i Gaza zakočili pregovore u Davosu: Plan od 800 milijardi dolara za Ukrajinu na čekanju

Potpisivanje plana za obnovu Ukrajine u Davosu je odloženo.

Izvor: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Planirano objavljivanje "plana prosperiteta" vrijednog 800 milijardi dolara, koji bi trebalo da bude dogovoren i potpisan između Ukrajine, Evrope i SAD na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ove nedjelje, odloženo je, prema riječima šest zvaničnika, piše "Fajnenšel tajms".

Kako se navodi, razlog za to je duboko neslaganje između Vašingtona i evropskih prestonica oko Grenlanda i Odbora za mir u Gazi koji je predložio predsjednik Donald Tramp.

"Trenutno nema nikakvog potpisivanja", naglasio je izvor.

Drugi izvor je rekao da EU ne može da ignoriše Trampove akcije u vezi sa Grenlandom dok pokušava da postigne napredak u drugim pitanjima, kao što je Ukrajina, prenosi RT Balkan.

"Niko nije raspoložen da organizuje veliki spektakl oko sporazuma sa Trampom u ovom trenutku", rekao je treći zvaničnik, dodajući da su kontroverze oko Grenlanda i Odbora za mir "pomračile" ranije planirani fokus na Ukrajinu na sastanku Davosu.

"Plan prosperiteta" za Ukrajinu nije odložen na neodređeno vrijeme i mogao bi biti potpisan kasnije, reklo je šest zvaničnika.

Tramp je zaprijetio da će uvesti carine za osam evropskih saveznika NATO-a kao odgovor na njihovu odluku da pošalju trupe na Grenland na vojnu vežbu, što je izazvalo ono što evropski zvaničnici opisuju kao najozbiljniju transatlantsku krizu u posljednjih nekoliko decenija, podsjeća britanski list.

Svjetski ekonomski forum održava se u Davosu od 19. do 23. januara. Tramp bi trebalo da govori na forumu danas u 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu.