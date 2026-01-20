Trgovinski sporazum EU i SAD na ledu: Evropski parlament sprema suspenziju

Evropski parlament sprema se da suspenduje postupak odobravanja trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, dogovorenog u julu između Donalda Trampa i Ursule fon der Lajen.

Evropski parlament trebalo bi da suspenduje postupak odobravanja trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, koji je dogovoren u julu, saznaje BBC iz izvora bliskih Odboru za međunarodnu trgovinu Evropskog parlamenta.

Odluka o suspenziji trebalo bi zvanično da bude objavljena sutra popodne u Strazburu, navode isti izvori. Riječ je o sporazumu koji su u julu postigli američki predsjednik Donald Tramp i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, a dogovor je zaključen na Trampovom golf-terenu u Škotskoj.

Tramp zaprijetio carinama

Sporazum je predviđao smanjenje američkih carina na sav uvoz iz Evropske unije na 15 odsto. U tom trenutku dogovor je u Briselu ocijenjen kao povoljan, imajući u vidu da je Tramp prethodno prijetio uvođenjem carina od čak 30 odsto na evropsku robu.

Međutim, kako ističe BBC, taj dogovor još mora da dobije formalno odobrenje Evropskog parlamenta. Odbor za međunarodnu trgovinu do sada nije završio postupak njegove analize, što je sada dovelo do odluke o privremenoj obustavi procesa.

Dodatni pritisak na sporazum uslijedio je u subotu, svega nekoliko sati nakon što je Tramp zaprijetio uvođenjem novih američkih carina povezanih sa pitanjem Grenlanda. Uticajni njemački poslanik u Evropskom parlamentu Manfred Veber tada je poručio da "odobrenje u ovom trenutku nije moguće".

Uticaj na trgovinske odnose Brisela i Vašingtona

Tokom završne faze pregovora o trgovinskom sporazumu Evropska unija je, podsjeća BBC, privremeno suspendovala sopstvene protivmjere, odnosno carine na američku robu u vrijednosti od 93 milijarde evra.

Ta suspenzija ističe 6. februara. Ukoliko do tog datuma ne dođe ni do produženja suspenzije niti do parlamentarnog odobrenja trgovinskog sporazuma, evropske carine na američku robu stupiće na snagu već 7. februara.

BBC zaključuje da bi dalji razvoj događaja mogao ozbiljno da zakomplikuje trgovinske odnose između Brisela i Vašingtona u trenutku kada su transatlantski odnosi već pod pritiskom zbog niza otvorenih političkih i bezbjednosnih pitanja.

