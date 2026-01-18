logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Fajnenšel tajms": Brisel razmatra uvođenje carina SAD-u

"Fajnenšel tajms": Brisel razmatra uvođenje carina SAD-u

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Članice EU razmatraju mogućnost uvođenja carina Sjedinjenim Državama u vrijednosti od 93 milijarde evra kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa NATO saveznicima koji se protive njegovom planu da preuzme Grenland, piše "Fajnenšel tajms".

Brisel razmatra uvođenje carina SAD-u Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

Izvori lista navode da druga opcija uključuje ograničavanje američkih kompanija na tržištu EU.

"Mjere odmazde se pripremaju kako bi evropski lideri imali pregovaračku snagu na ključnim sastancima sa Trampom tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu ove sedmice", navodi "Fajnenšel tajms".

Planirane mjere uključuju ranije pripremljenu listu carina, koja je bila obustavljena do 6. februara radi sprečavanja eskalacije, kao i EU instrument protiv prinude koji bi mogao da ograniči američke investicije i usluge, uključujući velike tehnološke kompanije.

Paket odmazde je obustavljen u avgustu kada je EU postigla trgovinski sporazum sa SAD, a njegova šestomjesečna suspenzija isteći sljedećeg mjeseca, osim ako je Evropska komisija ne produži.

Ambasadori EU sastali su večeras u Briselu kako bi pripremili zajednički odgovor na Trampovu najavu da će od 1. debruara uvesti carine u iznosu od deset odsto na proizvode iz osam evropskih zemalja zbog njihovih aktivnosti na Grenlandu.

Tramp je zaprijetio uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država EU uključenih u arktičke vojne vježbe na Grenlandu. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

EU SAD carine

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ