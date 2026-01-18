"Fajnenšel tajms": Brisel razmatra uvođenje carina SAD-u

Članice EU razmatraju mogućnost uvođenja carina Sjedinjenim Državama u vrijednosti od 93 milijarde evra kao odgovor na prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa NATO saveznicima koji se protive njegovom planu da preuzme Grenland, piše "Fajnenšel tajms".

Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

Izvori lista navode da druga opcija uključuje ograničavanje američkih kompanija na tržištu EU.

"Mjere odmazde se pripremaju kako bi evropski lideri imali pregovaračku snagu na ključnim sastancima sa Trampom tokom Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu ove sedmice", navodi "Fajnenšel tajms".

Planirane mjere uključuju ranije pripremljenu listu carina, koja je bila obustavljena do 6. februara radi sprečavanja eskalacije, kao i EU instrument protiv prinude koji bi mogao da ograniči američke investicije i usluge, uključujući velike tehnološke kompanije.

Paket odmazde je obustavljen u avgustu kada je EU postigla trgovinski sporazum sa SAD, a njegova šestomjesečna suspenzija isteći sljedećeg mjeseca, osim ako je Evropska komisija ne produži.

Ambasadori EU sastali su večeras u Briselu kako bi pripremili zajednički odgovor na Trampovu najavu da će od 1. debruara uvesti carine u iznosu od deset odsto na proizvode iz osam evropskih zemalja zbog njihovih aktivnosti na Grenlandu.

Tramp je zaprijetio uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država EU uključenih u arktičke vojne vježbe na Grenlandu.

(Srna)