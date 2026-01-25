"Trampovi banditi i kukavice su napali našeg sina": Porodica ubijenog čovjeka u Mineapolisu bijesna zbog smrti sina

Oglasila se porodica ubijenog muškarca u Mineapolisu.

Izvor: X/@Rightanglenews/@OmarFatehMN/Printscreen

Nakon ubistva muškarca Aleksa Pretija (37) u Mineapolisu u Sjedinjenim Američkim Državama, besne protesti širom zemlje, a u međuvremenu se oglasila i njegova porodica. Osudili su izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa nakon smrti njihovog sina koji je naveo u objavi na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da je Aleks Preti imao pištolj kod sebe i objavio je sliku pištolja za koji tvrdi da je pripadao Pretiju.

"Gnusne laži koje su izrečene o našem sinu od strane aktuelne administracije su odvratne. Aleks očigledno nije držao pištolj u ruci kada su ga napali Trampovi banditi, kukavice iz Službe za imigraciju i carinu (ICE).

U desnoj ruci je imao telefon, dok mu je leva bila prazna i podigao ju je iznad glave kako bi zaštitio ženu koju su agenti ICE gurnuli na zemlju. Dok je to radio, isprskan je biber sprejom.

Molim vas recite istinu o našem sinu. On je bio dobar čovjek", navela je njegova porodica u svom saopštenju, prenosi britanski list "Gardijan".

Aleks Preti je ubijen nasred ulice pred brojnim svjedocima. Više očevidaca je dosad dalo izjavu da Aleks nije kod sebe imao pištolj, ICE tvrdi da su pucali u samoodbrani, dok svedoci tvrde da su ga napali bez razloga i da su prekoračili svoja ovlašćenja.

Pogledajte fotografije protesta u Mineapolisu

Nakon ubistva Aleksa Pretija, izbili su masovni protesti u Mineapolisu. Otkazana je i NBA utakmica Minesote i Golden Stejt Voriorsa, a u međuvremenu su se protesti proširili u mnoge savezne države.