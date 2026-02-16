logo
Pucnjava na hokejaškoj utakmici, ima mrtvih: Policija ubila napadača na Roud Ajlendu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Ubijene dvije osobe u pucnjavi na Roud Ajlendu.

Ubijene su najmanje dvije osobe na Roud Ajlendu Izvor: You Tube/WGN News/Screenshot/Ilustracija

Ubijene su najmanje dvije osobe na Roud Ajlendu Sjedinjenim Američkim Državama u pucnjavi koja se dogodila na klizalištu, piše "ABC 7 Chicago". Pucnjava se dogodila tokom hokejaške utakmice.

Prema prvim informacijama, ubijena je jedna djevojka. Policija je likvidirala napadača i ne traga za drugim saučesnicima.

Ranjeno je osam osoba, četvoro je završilo u bolnici. Prema nezvaničnim informacijama, u pucnjavu su umiješani roditelji učenika koji su učestvovali u hokejaškoj utakmici. 

