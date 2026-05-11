Osumnjičen za korupciju: SIPA u Travniku uhapsila kantonalnog tužioca Mehu Bradića

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
Po nalogu Posebnog odjela za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK), pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su u Travniku uhapsili tužioca Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona Mehu Bradića.

Izvor: SIPA

Kako je potvrđeno iz POSKOK-a za Klix.ba akcija se provodi u okviru istrage o korupciji, a Bradić je osumnjičen za krivično djelo primanje dara.

"Navedeno lice je uhapšeno zbog postojanja osnovne sumnje primanja dara i drugih oblika koristi koje je dokumentirano u proteklom periodu te je danas tokom predaje uhapšen. Vrše se pretresi lica i prostorija kako službenih tako i privatnih", kazali su iz POSKOK-a.

Pripadnici SIPA-e vrše pretres kancelarije osumnjičenog tužioca u prostorijama Kantonalnog tužilaštva SBK, a aktivnosti se realizuju po nalogu POSKOK-a i prisustvovo Federalne tužiteljice.

Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon okončanja istražnih radnji.

