Riki Martin stigao u Srbiju: Latino zvijezda sletjela u Beograd

Prvi snimci njegovog boravka u Srbiji već se dijele na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram printscreen / ricky_martin

Svjetska latino zvijezda Riki Martin stigao je u Srbiju, a na društvenim mrežama već su isplivale prve fotografije koje svjedoče o njegovom boravku u Beogradu. Slavni pjevač doputovao je povodom predstojećeg spektakla na "Belgrade River Festu", gdje će 16. juna održati koncert za pamćenje.

Njegovi vijerni fanovi odmah su preplavili internet komentarima oduševljenja, ne skrivajući uzbuđenje što konačno imaju priliku da vide svog idola izbliza.

Sve je spremno za muzički događaj godine, a Beograd se ponovo pozicionirao kao centar svjetskih muzičkih zbivanja.

Riki Martin se oglasio nakon haosa na njegovom koncertu u Crnoj Gori

Podsjetimo, za Dan nezavisnosti Crne Gore pjevao je Riki Martin, a tokom nastupa svjetske muzičke zvijezde desio se incident kada je u publiku bačen suzavac. On se tada prvi put oglasio na Instagramu i istakao da je još uvijek pod utiskom.

- Crna Goro, biraću da se sjećam samo nevjerovatne energije koju sam osjetio od svih vas. Publika tako topla i puna ljubavi. Zajedno smo slavili muziku, kulturu i naravno vašu nezavisnost. Još uvijek sam pod utiskom te nevjerovatne večeri nastupajući za vas. Hvala vam mnogo na pozivu, šaljem vam puno ljubav i sigurno ću se vratiti - napisao je nedavno Riki Martin na pomenutoj društvenoj mreži.

Oglasila se i crnogorska policija

Crnogorska policija tragala je za osobom koja je tada bacila suzavac na koncertu latino zvijezde Riki Martina na centralnom trgu u Podgorici povodom Dana nezavisnosti. Suzavac je izazvao paniku među građanima i koncert je na kratko bio prekinut, ali je ubrzo nastavljen.

- Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali, izuzeli dio navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena, kazao je Milan Delić, načelnik OKC-a, prenijeli su podgorički mediji.

Još slika pjevača pogledajte u galeriji:

Vidi opis Riki Martin stigao u Srbiju: Latino zvijezda sletjela u Beograd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: OSCAR GONZALEZ FUENTES/Shutterstock Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: OSCAR GONZALEZ FUENTES/Shutterstock Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: OSCAR GONZALEZ FUENTES/Shutterstock Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: OSCAR GONZALEZ FUENTES/Shutterstock Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: OSCAR GONZALEZ FUENTES/Shutterstock Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: OSCAR GONZALEZ FUENTES/Shutterstock Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Everett Collection/Shutterstock Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Debby Wong/Shutterstock Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Ovidiu Hrubaru/Shutterstock Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 12 12 / 12 AD

(Blic / MONDO)