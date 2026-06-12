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Riki Martin i Nikos Vertis narednog vikenda u Beogradu

Riki Martin i Nikos Vertis narednog vikenda u Beogradu

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Ljubitelje pop i mediteranske muzike u regionu sredinom juna očekuju koncerti dvije velike svjetske zvijezde u Beogradu.

Riki Martin i Nikos Vertis stižu u Beograd: Poznati termini koncerata Izvor: Promo

Portorikanski pjevač Riki Martin nastupiće 16. juna na open-air lokaciji u okviru kompleksa Beograd na vodi, dok će dan kasnije, 17. juna, pred publikom nastupiti jedan od najpopularnijih grčkih izvođača Nikos Vertis.

Riki Martin stekao je svjetsku slavu hitovima poput "Livin' la Vida Loca", "La Copa de la Vida" i "She Bangs", a tokom karijere prodao je milione albuma i osvojio brojne muzičke nagrade. Njegovi nastupi poznati su po energičnoj atmosferi i kombinaciji latino, pop i plesne muzike.

Dan nakon njegovog koncerta publika će imati priliku da sluša Nikosa Vertisa, grčkog pjevača čije su pjesme među najpopularnijima na Balkanu. Vertis će u Beogradu izvesti neke od svojih najvećih hitova, uključujući "An Eisai Ena Asteri" i "Thelo na me Nioseis".

Izvor: Promo

Koncerti će biti održani u okviru jubilarnog, petog izdanja festivala Belgrade River Festa.

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