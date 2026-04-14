Stjepan Hauser otkazao sve koncerte u 2026: Ima ozbiljan zdravstveni problem, oglasio se na mrežama (Foto)

Stjepan Hauser saopštio pratiocima da su otkazani svi koncerti u 2026. godini

Muzičar Stjepan Hauser, kojem je nedavno otkazan koncert u Litvaniji zbog pjesme koju je svirao i objavio na mrežama, oglasio se na društvenim mrežama i saopštio da je morao da otkaže sve koncerte koji su bili planirani za ovu godinu.

Razlog za to je ozbiljan zdravstveni problem.

- Dragi moji obožavaoci, slama mi se srce što moram da podijelim sa vama vest da otkazujem sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahtjeva hitnu pažnju i odmor. Molim vas, znajte da je ovo privremeno stanje i da sam potpuno posvećen oporavku, napisao je Hauser i nastavio:

- Ovo nije nešto što sam ikada želio da napišem. Zaista sam se radovao povratku na scenu i tome da ponovo podijelimo te trenutke. Toliko ljubavi, rada i priprema je već uloženo u ove nastupe, što ovu odluku čini još težom. Prateći savjete ljekara, sada moram da stavim zdravlje na prvo mjesto kako bih se potpuno oporavio/la i vratio muzici i vama čim to bude moguće, napisao je Stjepan pored slike na kojoj se vidi da nosi kragnu.

- Duboko se izvinjavam svima koji su planirali da dođu i koji su iščekivali ove koncerte. Ovo je podjednako bolno i razočaravajuće za mene koliko i za vas. Hvala vam od srca na razumjevanju, strpljenju i kontinuiranoj podršci. To mi znači više nego što mogu da iskažem. Radujem se našem ponovnom susretu veoma brzo", zaključio je muzičar.