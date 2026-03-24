Stjepanu Hauseru otkazan koncert zbog snimka na Instagramu? Sporan video na kojem svira "Kaljinku" (Video)

Ljetnji koncert hrvatskog violončeliste Stjepana Hausera u Vilnjusu otkazan je nakon što je na društvenim mrežama objavio snimak na kojem izvodi rusku pjesmu "Kaljinka". Odluku su potvrdili organizatori za litvansku radio televiziju LRT, a uslijedila je nakon burnnih reakcija dijela javnosti.

Koncertna agencija LTips kratko je saopštila da su otkazani svi Hauserovi nastupi u baltičkim državama.

"Na zahtjev umjetnika nećemo davati dodatne izjave ni komentare", poručili su predstavnici agencije, piše N1.

Otkazivanje se povezuje sa videom koji je Hauser objavio na Instagramu. Na snimku, uz pozadinu Moskve, kao i istaknuto ime Rusije i boje njene zastave, violončelista izvodi poznatu rusku pjesmu.

Objava je izazvala brojne kritike među njegovim pratiocima, a posebno oštre osude stigle su od Ukrajinaca koji prate rad muzičara.

"Sporni nastup" bio je dio Hauserovog projekta "Music Unites the World", u okviru kojeg izvodi poznate melodije iz različitih zemalja i u okviru kojeg je odsvirao i pjesmu "Prvi poljubac" Halida Bešlića, kako bi predstavio BiH.



Kada je prošle nedjelje najavljen koncert u Vilnjusu, organizatori su naveli da Hauser planira da izvede i jednu litvansku pjesmu.

Međutim, video sa ruskom tematikom izazvao je kontroverze, a ni naknadna objava sa ukrajinskom pjesmom nije uspjela da smiri negativne reakcije.

Nastupao u više od 40 zemalja

Stjepan Hauser međunarodnu slavu stekao je kao član popularnog dua 2Cellos, nakon čega je započeo uspješnu solo karijeru.

Njegovi solo albumi, među kojima su "Classic" (2020), "The Player" (2022), "Hauser Christmas" (2023), "Classic II" (2024) i "Cinema", zajedno imaju više od dvije milijarde preslušavanja na striming servisima, dok su njegovi spotovi pregledani više od četiri milijarde puta.

Nastupao je u više od 40 zemalja, u prestižnim dvoranama poput Radio City Music Halla i Royal Albert Halla. Sarađivao je sa brojnim svjetskim zvijezdama, uključujući Andreu Bočelija, Red Hot Chili Peppers i Eltona Džona, a nastupao je i na Venecijanskom filmskom festivalu, kao i pred papom Franjom.

