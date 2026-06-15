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Umrla poznata turska glumica

Umrla poznata turska glumica

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Lijepa Ece Irtem preminula je u 35. godini, a sada su se pojavile i prve informacije o njenoj smrti.

Preminula glumica Ece Irtem Izvor: instagram/irtemece

Jedna od najljepših turskih glumica, Ece Irtem, koju su mnogi zavoljeli i na ovim prostorima zahvaljujući ulozi Isil u popularnoj televizijskoj seriji "Jedina ljubav", preminula je u 35. godini, prenosi Turkiye Today.

Kao pišu turski mediji, glumica je pronađena u svom domu samo dan nakon proslave svog rođendana, a kao uzrok smrti navodi se srčani udar.

Pogledajte još fotografija lijepe Ece:

Vijest o njenoj smrti šokirala je tamnošnju javnost, a kolege sa glumačke scene ne prestaju da se javno opraštaju od nje.

Inače, Ece Irtem bila je jedna od prepoznatljivih mladih zvijezda turske televizijske scene, a veliku popularnost stekla je upravo ulogom Isil u seriji koja je osvojila milionsku publiku širom svijeta.

Rođena je 14. juna 1991. godine u Sivasu, a 2014. godine diplomirala je na Odjeljenju za operu i vokalno izvođenje Univerziteta Jašar, gdje je završila među najboljim studentima svoje generacije.

Nakon preseljenja u Istanbul usavršavala je glumu u Kulturnom centru "Sadri Ališik", gdje je pohađala stručnu obuku kod renomiranih turskih glumačkih pedagoga.

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Tagovi

Turska glumica smrt

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