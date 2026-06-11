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"Netanjahu ide Hitlerovim putem, završiće kao tiranin": Erdogan nije birao riječi u novoj eskalaciji sukoba

"Netanjahu ide Hitlerovim putem, završiće kao tiranin": Erdogan nije birao riječi u novoj eskalaciji sukoba

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan uporedio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua sa Adolfom Hitlerom, oštro odgovarajući na ranije optužbe koje mu je on uputio.

Erdogan uzvratio Netanjahuu: Slijediš Hitlerov put, sudbina tiranina te neće zaobići Izvor: YouTube/screenshot/Al Arabiya English

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan optužio je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da "slijedi Hitlerov put", dok dvojica lidera nastavljaju da razmjenjuju oštre optužbe nakon što je izraelski premijer ranije rekao da je Erdogan "antisemitski diktator" koji je počinio "genocid nad Kurdima".

"Oni koji slijede Hitlerov put ne bi trebalo da zaborave da će njihova sudbina biti kao sudbina drugih tiranina u istoriji", rekao je Erdogan.

"Današnji Izrael pod ovom vladom postao je fabrika koju pokreću isključivo krv i suze, proizvodeći samo nestabilnost i haos", dodao je, obećavajući da će "osigurati da počinioci takvih masakra budu pozvani na odgovornost".

Najnovija razmjena optužbi izbila je nakon što je Erdogan prethodnog dana rekao da akcije Izraela u Libanu i Siriji predstavljaju pretnju po bezbjednost Turske. Netanjahu je uzvratio i najavio da će nastaviti vojne operacije gdje god je to potrebno kako bi se uklonila bezbjednosna pretnja od strane Irana i njegovih saveznika.

"Antisemitski diktator Erdogan, koji vrši genocid nad Kurdima, podržava terorističku organizaciju Hamas, ugnjetava sopstveni narod i zatvara političke protivnike, posljednja je osoba koja može Izraelu dati moralne lekcije", rekao je on u saopštenju.

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Tagovi

Redžep Tajip Erdogan Benjamin Netanjahu Turska Izrael

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