Izrael spremao žestok napad na Teheran, Tramp upozorio Netanjahua: "Pazi šta radiš, ostaćeš sam protiv Irana"

Američki predsjednik Donald Tramp otkrio je kako je u posljednjem trenutku zaustavio premijera Izraela Benjamina Netanjahua da pokrene masovni napad na Teheran.

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Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je upozorio izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ne dopusti da sukob sa Iranom preraste u potpuni rat. Tokom dramatične diplomatske intervencije, Tramp je u posljednjem trenutku zatražio od Izraela da odustane od novih, masovnih udara na Teheran.

"Rekao sam Bibiju da pazi šta radi jer bi vrlo brzo mogao ostati sam protiv Irana", kazao je Tramp u razgovoru za izraelski Channel 12.

Prema navodima medija, Tramp je od Netanjahua zatražio da ne napada Iran kao odgovor na prethodni iranski raketni napad na Izrael. Prvi telefonski razgovor dvojice lidera završio je bez jasnog dogovora, jer izraelski premijer tada nije želio otkriti kakvu će konačnu odluku donijeti, pokazujući otpor prema zahtjevima Vašingtona i insistirajući na tome da Izrael mora odgovoriti.

Nakon prvog razgovora s Trampom, Netanjahu se konsultovao sa čelnicima bezbjednosnog sistema, te je američkog državnog sekretara Marka Rubija obavijestio da je Izrael ipak donio odluku da napadne Iran.

"Izraelci su nas obavijestili u vrlo kasnoj fazi. Već su bili na putu prema Iranu. Uspio sam smanjiti razmjere tog napada", naveo je Tramp za Channel 12, potvrđujući da su operacije već bile pokrenute kada je Bijela kuća reagovala.

Poruka iz Teherana i hitan poziv: "Nazvao sam Bibija i zaustavio ga"

Ubrzo nakon toga uslijedio je novi diplomatski preokret. Tramp je otkrio da ga je pet zemalja iz regiona, koje učestvuju u posredovanju između SAD i Irana, zamolilo da izvrši dodatni pritisak na Netanjahua kako bi se zaustavili napadi i nastavio rad na mirovnom sporazumu.

"Jutros su nam se Iranci obratili i rekli da više neće napadati Izrael. Zatražili su od nas da prenesemo Izraelu da prestane sa napadima. Nazvao sam Bibija i zaustavio ga", dodao je američki predsjednik. Tramp je naglasio da je i dalje otvoren za postizanje sporazuma, te da vjeruje kako je i zvanični Teheran zainteresovan za dogovor sa Sjedinjenim Državama.

Čini se da je ova druga Trampova intervencija u razmaku od samo nekoliko časova urodila plodom. Netanjahu je naknadno objavio da je Izrael za sada obustavio planirane napade na Iran.

Ipak, neposredno prije toga, Netanjahu je u unaprijed snimljenoj video-poruci javno poručio da neće dopustiti da izraelski neprijatelji diktiraju sigurnosnu politiku zemlje.

"Izrael ima puno pravo da se brani i koristiće to pravo onoliko koliko bude potrebno. Danas vam to govorim jednako kao što to sa poštovanjem i uvažavanjem govorim svom prijatelju predsjedniku Trampu", poručio je izraelski premijer.