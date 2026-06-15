Objavljen stravičan video sudara helihoptera u kom je poginuo pjevač Oliver

Pjevač Oliver Tri poginuo je u zastrašujućoj nesreći dok je putovao na nastup, a sada se mrežama širi snimak sudara helihoptera.

Izvor: instagram/olivertree

Čuveni muzičar Oliver Tri (32) nastradao je u stravičnoj nesreći kada se helihopter u kom se vozio sudario sa drugim. On je bio jedna od šest žrtava, a sve se dogodilo u Rekreio dos Bandeirantesu, u jugozapadnoj zoni Rija de Žaneira gde se pevač uputio na turneju.

Pored njega poginuli su i argentinski jutjuber Gaspi, kao i Lukas Vignale, Lucas Brit Čaves, te piloti Aleksandre Sauza i Čarls Marsilak.

Sada se na X-u pojavio i video koji je nastao u trenutku nesreće, te se jasno vidi pad jednog od helikoptera, snimljen nadzornim kamerama.

BREAKING: CCTV footage of the helicopter crash that killed American singer Oliver Tree and Argentine YouTuber Gaspi, along with four others.pic.twitter.com/pNFyEJUchF — Random Hero (@RandomHeroWX)June 14, 2026

Malo potom se na TikToku video i snimak sudara.

@diariolaprensa 🚨El choque entre dos aeronaves en el sector de Recreio dos Bandeirantes dejó seis personas sin vida, según confirmó la Policía Civil. El cantante estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi se encontraban en los helicópteros. #Mundo Video: Cortesía ♬ sonido original - diariolaprensa

Svjetski mediji su objavili i snimke sa lica mjesta, te pokazali požar na jednom od parkinga na koji je pao helihopter.

Pogledajte stravične kadrove sa lica mjesta:

Oliver Tree y el youtuber "Gaspi", entre muertos en choque de helicópteros en Brasil



Esta mañana se reportó la colisión de dos helicópteros en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil, dejando un saldo de al menos seis personas fallecidas.



El cantante estadounidense de pop…pic.twitter.com/1NU1eXpmFf — El Universal (@El_Universal_Mx)June 14, 2026

Samo nekoliko nedjelja prije nesreće Tri je dao jezive komentare o planovima za svoj testament:

"Ne vjerujem da su ikakvo bogatstvo ili stvari koje se od njega stvaraju moje", rekao je on u podkastu "The Zach Sang Show". Dodao je i da u slučaju njegove smrti njegova porodica neće dobiti "ni cent" njegovog bogatstva, kao i da bi isto važilo da ima ženu i djecu.

"Pobrinuću se za fakultetsko obrazovanje svoje dece. To je dogovor. Ali neće biti rođena sa srebrnom kašikom u ustima. Ideja je da se, kad umrem, sav novac vrati umjetnicima", rekao je on tada.

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Ali ima mjesta za drugi novac, jer kad umrem, moja umjetnost će imati rezidualnu vrijednost i vjerojatno će vredeti više nego što je sada. Ljudi će konačno cijeniti moje glupe, proklete videozapise i moje glupe, proklete pjesme. Tada će te ljudi ceniti, kad te više ne bude", dodao je muzičar, te istakao da je primijetio da "istorijski gledano" umjetnicima "vriednost raste nakon što umru".

Nažalost, ni 24 sata nakon njegove smrti, već se šuška na mrežama da njegova producentska kuća želi da posthumno objavi njegov album što je razbjesnilo fanove.

Podsjetimo, Oliver je preminuo nakon nastupa u Sao Paulu, nedugo nakon što je započeo svoju prvu svjetsku turneju "The World’s First World Tour".

Proslavio se sa 17 godina, kada je počeoda radi sa svetski poznatim zvezdama poput Skrillexa. Svoj nezavisni album objavio je 2013. godine, a onda se na neko vreme sklonio iz muzičke industrije kako bi se usredsredio na studije muzičke tehnologije. Na scenu se vratio 2020. godine s prvim studijskim albumom "Ugly Is Beautiful". Svoj poslednji album, "Love You Madly Hate You Badly", objavio je ove godine.