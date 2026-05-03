Prepoznajete li dječaka sa fotografije? Danas je jedan od najboljih frajera Balkana i žene lude za njim (Foto)

Dječak sa fotografije, koji je nekada bio samo mališan iz kraja sa velikim snovima, danas je jedan od omiljenih pjevača.

Na jednoj fotografiji iz djetinjstva, vedrog pogleda i nestašnog osmijeha, nalazi se dječak koji danas važi za jednog od najtraženijih pjevača na regionalnoj sceni. Iako tada djeluje kao sasvim običan mališan, vrijeme je pokazalo da su u njemu od najranijih dana postojali talenat, harizma i posebna energija koji se ne uči – već se sa tim rađa.

Odrastao u Zemunu, u porodici koja je negovala umjetnost i podsticala radoznalost, vrlo rano je pokazao sklonost ka muzici. Njegovi prvi koraci nisu bili slučajni – pratili su ih rad, disciplina i jasna želja da svoje snove pretvori u stvarnost.

Obrazovanje je gradio temeljno, prolazeći kroz osnovnu školu "Svetozar Miletić", zatim muzičku školu "Kosta Manojlović", gde je usavršavao klavir, a potom i Akademiju umjetnosti.

Sve to oblikovalo je put kojim će dječak sa fotografije kasnije sigurnim korakom zakoračiti.

Njegova karijera započela je još početkom dvijehiljaditih, ali je vremenom rasla i sazrevala zajedno sa njim. Danas iza sebe ima više od trideset hitova, brojne uspješne saradnje i projekte koji su pomjerili granice domaće produkcije.

Koncerti se rasprodaju u rekordnom roku, a publika ga prati s posebnom emocijom – jer u njegovim pjesmama pronalazi i dijelove sopstvenih priča.

Dječak sa fotografije, kako na poslovnom i na privatnom planu je ispunjen i srećan. Nakon veridbe sa dugogodišnjom partnerkom krajem oktobra 2025. godine, uskoro će se po prvi put ostvariti u ulozi oca. Vijest o prinovi za njega ima posebnu težinu, jer je, kako je iskreno priznao, to bila želja na kojoj su dugo radili.

Danas živi na Novom Beogradu sa izabranicom Zoranom i njenom ćerkicom Iskrom, gdje zajedno iščekuju dolazak bebe koja će njihov dom ispuniti još većom radošću. U tom porodičnom okruženju, daleko od reflektora, jasno je da je pronašao mir i balans koji se ne mjeri popularnošću, već iskrenom srećom.

Dječak sa fotografije, koji je nekada bio samo mališan iz kraja sa velikim snovima, danas je jedan od omiljenih pjevača koji puni dvorane, piše najlepše ljubavne stihove i započinje novo, možda i najljepše poglavlje svog života.

Odgovor na pitanje ko je dječak sa fotografije se samo nameće riječ je naravno o Saši Kovačeviću.

