Rijetko zajedničko pojavljivanje: Arnold Švarceneger stigao u Beč sa 27 godina mlađom partnerkom

Arnold Švarceneger i Heder Miligan pojavili su se na "Austrian World Summit", gde je glumac predstavio svoju novu klimatsku inicijativu.

Izvor: CNC / Pavel Machan / CNC / Profimedia

Arnold Švarceneger, holivudska akciona ikona koja je osvojila generacije filmovima poput Terminatora i Predatora, prije nego što je izgradio uspješnu političku karijeru kao guverner Kalifornije, pojavio se u javnosti sa svojom dugogodišnjom partnerkom Heder Miligan.

Sedamdesetosmogodišnji glumac i ekološki aktivista prisustvovao je događaju Austrian World Summit u istorijskoj palati Hofburg u Beču, gdje je predstavio svoju najnoviju klimatsku inicijativu.

Par, koji se veoma rijetko zajedno pojavljuje na javnim događajima, našao se među uglednim gostima među kojima su bili Kamala Haris, Aleksander Van der Belen i Kristijan Stoker.

Prema riječima organizatora, cilj godišnje konferencije je da pruži platformu za konkretna rješenja i uspješne ideje koje inspirišu ljude na akciju, kao i da poveže pojedince, kompanije i lidere u oblasti klimatskih promjena.

Švarceneger i Miligan upoznali su se 2012. godine nakon što je glumcu bila potrebna fizikalna terapija poslije operacije ramena. U to vrijeme pripremao se za snimanje filma "Plan bjekstva" Silvestera Stalonea, koji mu je preporučio upravo Heder.

"Postoji samo jedna osoba – Heder", navodno mu je rekao Stalone.

"Šaljem sve sportiste kod nje jer je jedina koja zaista zna o čemu govori."

Švarceneger je kasnije otkrio kako je njihova romansa počela.

"Otišao sam kod nje na terapiju, a kada sam završio liječenje i snimanje filma, pozvao sam je na ručak da joj se zahvalim. Poslije toga, jedno je vodilo drugom", rekao je u intervjuu za magazin People.

Heder Miligan je cijenjeni fizioterapeut čiji su klijenti sportisti iz NFL-a, NBA lige i WWE organizacije. Švarceneger nikada nije krio koliko je cijeni, kako profesionalno, tako i privatno.

"Ona je fantastična. Potpuno vjerujem u nju. Volim to što uživa u svom poslu. Veoma je nezavisna i uvijek izuzetno motivisana", rekao je glumac.

Miligan je u međuvremenu izgradila blizak odnos i sa Švarcenegerovom djecom, koja su je srdačno prihvatila kao dio porodice. Iako su zajedno gotovo 13 godina, par svoju vezu uglavnom drži daleko od očiju javnosti.

Prije nego što je upoznao Heder, Arnold je više od 25 godina bio u braku sa Marijom Šriver, nećakom Džona F. Kenedija. Zajedno imaju četvoro djece, koja su, prema navodima bliskih izvora, prihvatila Miligan kao dio porodice.

Njihov brak okončan je nakon otkrića da je Švarceneger dobio dijete sa bivšom kućnom pomoćnicom Mildred Baenom, što je izazvalo veliki skandal i punilo naslovne strane širom svijeta.

Izvor: Glossy/ MONDO