Vraća se čuveni Konan Varvarin: Arnold Švarceneger u glavnoj ulozi, otkriveni svi detalji

Švarceneger je publici otkrio i dio priče i otkrio da se raduje radu na novom filmu.

Arnold Švarceneger i Kristofer Mekkveri spremaju povratak čuvene franšize Conan Varvarin. Mekkveri, reditelj četiri najnovija filma iz serijala "Nemoguća misija", napisaće scenario i režirati film Kralj Conan za studio 20th Century Studios, dok će se Švarceneger ponovo naći u ulozi legendarnog varvarina sa mačem.

Lik Konana, koji potiče iz pera autora Roberta E. Hauarda, upravo je Švarcenegera proslavio širom svijeta nakon filma iz 1982. godine, kao i njegovog nastavka iz 1984.

Švarceneger je učešće Mekkverija u ovom projektu najavio tokom vikenda na sportskom događaju Arnold Sports Festival u Kolambusu, u američkoj državi Ohajo. Tom prilikom otkrio je i da je razgovarao sa rediteljem Denom Trahtenbergeom o mogućem povratku u franšizu Predator, koju je Trahtenberg oživio filmom "Plijen" iz 2022. godine, kao i prošlogodišnjim nastavkom "Predator: Badlands".

Glumac je takođe otkrio da je dobio scenario za film Commando 2, u kojem bi ponovo mogao da tumači pukovnika Džona Matriksа, lik iz originalnog akcionog hita iz 1985. godine.

Radnja filma "Kralj Conan"

Govoreći o novom filmu, Švarceneger je publici otkrio i dio priče:

"To je sjajna priča u kojoj je Conan kralj već 40 godina, postao je samodopadan i sada ga polako istiskuju iz kraljevstva."

"Tada, naravno, dolazi do sukoba, on se nekako vraća, a onda slijedi svakakvo ludilo, nasilje, magija i čudovišta. Danas, naravno, imate sve te specijalne efekte, a studiji imaju dovoljno novca da takve filmove učine zaista velikima. Zato se veselim svim tim projektima."

Novi film o Konanu tako bi mogao da donese spektakularan povratak legendarnog junaka, ali i modernu produkciju sa velikim budžetom, specijalnim efektima i epskim scenama kakve publika danas očekuje od velikih filmskih franšiza.

