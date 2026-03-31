Vanbračni sin Arnolda Švarcenegera krenuo očevim stopama: Odnio prvu pobjedu u bodibildingu

Od sve djece koju ima, vanbračni sin Džozef Baena, najviše je nalik slavnom Švarcenegeru. Dobio ga je sa spremačicom, a braća i sestre ne žele da čuju za njega.

Džozef Baena, 28-godišnji sin Arnolda Švarcenegera, dokazao je da jabuka ne pada daleko od stabla nakon što je u subotu odnio pobjedu na svom prvom takmičenju u bodibildingu.

Baena, koji nevjerovatno podsjeća na svog slavnog oca, osvojio je prvo mjesto u više kategorija na takmičenju NPC Natural Colorado State, piše Page Six.

Po očevim stopama

Baena je s ponosom podijelio vijest na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj pozira na takmičenju i pokazuje svoju impresivnu tjelesnu građu.

"Misija izvršena!", napisao je te naveo da je osvojio prvo mjesto u kategorijama Men's Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men's Classic Physique True Novice i Men's Classic Physique Novice.

"Terminator" najveća podrška sinu

Prošle nedjelje Baena je objavio fotografije na kojima mu 78-godišnji Švarceneger pomaže u pripremama u teretani. Legendarni bodibilder pažljivo je pratio sina, kojeg je dobio sa bivšom kućnom pomoćnicom Mildred Baenom, dok je dizao tegove.

"Mišiće treba šokirati!", napisao je Džozef uz objavu.

Švarcenegerovo iskustvo je neupitno, glumac je tokom karijere osvojio sedam titula Mr. Olympia i pet titula Mr. Universe.

Švarcenegerova ostala djeca

Arnold sa bivšom suprugom Marijom Šrajver ima još četvoro djece: sinove Patrika (32) i Kristofera (28) te kćerke Ketrin (36) i Kristinu (34).



Prošlog avgusta, Kristofer je iznenadio javnost fotografijama na kojima je vidljiv njegov dramatičan gubitak kilograma. Tri mjeseca ranije govorio je o svojoj transformaciji, istakavši da je "to bio veliki proces" koji je započeo još 2019. dok je živio u Australiji.

"Jednostavno sam vidio koliko me težina sputava u obavljanju svakodnevnih aktivnosti", prisjetio se. "Rekao sam sebi: 'Želim da idem da skačem padobranom'", dodao je. "A moji prijatelji su rekli: 'Nema šanse'."

(Mondo.rs)