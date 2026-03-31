logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vanbračni sin Arnolda Švarcenegera krenuo očevim stopama: Odnio prvu pobjedu u bodibildingu

Vanbračni sin Arnolda Švarcenegera krenuo očevim stopama: Odnio prvu pobjedu u bodibildingu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Od sve djece koju ima, vanbračni sin Džozef Baena, najviše je nalik slavnom Švarcenegeru. Dobio ga je sa spremačicom, a braća i sestre ne žele da čuju za njega.

Sin Arnolda Švarcenegera pobijedio u bodibildingu Izvor: Instagram printscreen

Džozef Baena, 28-godišnji sin Arnolda Švarcenegera, dokazao je da jabuka ne pada daleko od stabla nakon što je u subotu odnio pobjedu na svom prvom takmičenju u bodibildingu.

Baena, koji nevjerovatno podsjeća na svog slavnog oca, osvojio je prvo mjesto u više kategorija na takmičenju NPC Natural Colorado State, piše Page Six.

Po očevim stopama

Baena je s ponosom podijelio vijest na Instagramu, objavivši fotografiju na kojoj pozira na takmičenju i pokazuje svoju impresivnu tjelesnu građu.

"Misija izvršena!", napisao je te naveo da je osvojio prvo mjesto u kategorijama Men's Open Bodybuilding Heavy Weight Class, Men's Classic Physique True Novice i Men's Classic Physique Novice.

"Terminator" najveća podrška sinu

Prošle nedjelje Baena je objavio fotografije na kojima mu 78-godišnji Švarceneger pomaže u pripremama u teretani. Legendarni bodibilder pažljivo je pratio sina, kojeg je dobio sa bivšom kućnom pomoćnicom Mildred Baenom, dok je dizao tegove.

"Mišiće treba šokirati!", napisao je Džozef uz objavu.  

Švarcenegerovo iskustvo je neupitno, glumac je tokom karijere osvojio sedam titula Mr. Olympia i pet titula Mr. Universe.

Švarcenegerova ostala djeca

Arnold sa bivšom suprugom Marijom Šrajver ima još četvoro djece: sinove Patrika (32) i Kristofera (28) te kćerke Ketrin (36) i Kristinu (34).

Prošlog avgusta, Kristofer je iznenadio javnost fotografijama na kojima je vidljiv njegov dramatičan gubitak kilograma. Tri mjeseca ranije govorio je o svojoj transformaciji, istakavši da je "to bio veliki proces" koji je započeo još 2019. dok je živio u Australiji.

"Jednostavno sam vidio koliko me težina sputava u obavljanju svakodnevnih aktivnosti", prisjetio se. "Rekao sam sebi: 'Želim da idem da skačem padobranom'", dodao je. "A moji prijatelji su rekli: 'Nema šanse'."

Pogledajte još slika Džozefa Baene sa majkom:

(Mondo.rs)

Tagovi

Arnold Švarceneger sin bodibilding

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA