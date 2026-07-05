Danas imaju bogatstvo, slavu, vile... ali nekada su radili obične poslove. Ipak, sreća im se osmjehnula, te su u pravom trenutku povukli ključne poteze

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Lako je zaboraviti da holivudske zvijezde nisu rođene sa VIP propusnicom u rukama. Dok danas uživaju u luksuzu o kojem "obični smrtnici" mogu samo sanjaju, nekada davno su se borili sa računima, kirijom i praznim frižiderom baš kao i svi mi.

Od konobarisanja i pranja sudova, pa sve do čišćenja kaveza u lavljim parkovima ili istrebljivanja larvi bogomoljki, put do miliona ovim slavnim facama bio je popločan poslovima koje danas vjerovatno kriju u biografijama.

Bred Pit - Maskota kokoške

Nije tajna da je Breda Pita otkrio upravo slavni srpski režiser Božidar Bota Nikolić koji mu je dao ulogu u filmu "Tamna strana sunca". Međutim, prije nego što će postati velika holivudska zvijezda, Pit je radio kao maskota, te nosio kostim pileta.

Podsjetite se i kako je glulmac izgledao u svom prvom filmu koji je režirao Božidar:

Vidi opis Poslovi poznatih prije slave: Bred nosio kostim pileta, najbogatija pjevačica ubijala bogomoljke Bred Pit u filmu Tamna strana Sunca Bred Pit u filmu Tamna strana Sunca Bred Pit u filmu Tamna strana Sunca Bred Pit u filmu Tamna strana Sunca Bred Pit u filmu Tamna strana Sunca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: printscreen/youtube/Aegisth Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: printscreen/youtube/Aegisth Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: printscreen/youtube/Aegisth Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: printscreen/youtube/Aegisth Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: printscreen/youtube/Aegisth Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: printscreen/youtube/Aegisth Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: printscreen/youtube/Aegisth Br. slika: 7 7 / 7

Taradži P. Henson - Od Pentagona do pjevačice na brodu

Čuvena glumica Taradži Pi Henson imala je priču luđu od filmova u kojima je igrala. Kao samohrana majka sa malim sinom i studentkinja glume na univerzitetu Hauard, morala je da radi dva posla kako bi preživjela i platila školarinu. Tokom dana, Taradži je radila u samom srcu američke odbrane - u Pentagonu, i to kao sekretarica/asistentkinja.

Čim bi se završilo radno vrijeme u Pentagonu, Taradži je trčala na svoj drugi posao. Radila je kao pjevačica i plesačica na turističkom brodu-restoranuThe Spirit of Washington koji je krstario rekom Potomak. Tamo je zabavljala turiste izvodeći obrade pop i soul hitova.

Rejčel MekAdams - Radnica u Meku

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Prije nego što je postala holivudska zvijezda, Rejčel je provela pune tri godine radeći u kanadskom Mekdonaldsu. To joj je bio studentski posao dok je išla u školu glume, a radila je zajedno sa svojim bratom i sestrom.

Dženifer Aniston - Konobarica, kurir i prodavačica polisa

Vidi opis Poslovi poznatih prije slave: Bred nosio kostim pileta, najbogatija pjevačica ubijala bogomoljke Dženifer Aniston u svaku ovsenu kašu dodaje umućeno belance kako bi unela više proteina. Dženifer Aniston Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/ANGELA WEISS / AFP Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Yumama Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Ron Adar / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Shutterstock Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: pritnscreen/instagram/jenniferaniston Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: pritnscreen/instagram/jenniferaniston Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Youtube/printScreen Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Jaguar PS/Shutterstock Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Featureflash Photo Agency/Shutterstock Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: NBC, Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: YouTube/Jimmy Kimmel Live/Screenshot Br. slika: 13 13 / 13

Dženifer Aniston je krajem osamdesetih i početkom devedesetih živjela u Njujorku i očajnički pokušavala da se probije na glumačku scenu. Da bi platila kiriju, radila je tri posla odjednom: bila je konobarica, kurir i radila je u telemarketingu pokušavajući da ljudima "uvali" polise osiguranja.

Sofija Vergara - Nesuđena zubarka

Prije nego što je postala globalni se*ks-simbol i kraljica komedije, Sofija Vergara je u rodnoj Kolumbiji imala potpuno drugačije planove za budućnost. Ona je, vjerovali ili ne, studirala stomatologiju! Provela je pune tri godine na stomatološkom fakultetu, učeći o anatomiji, bolestima zuba i noseći bijeli mantil.

U intervjuima je kasnije kroz smijeh pričala kako je upisala stomatologiju jer nije željela da završi kao tipična domaćica, ali i zato što je mislila da će joj to donijeti stabilan i miran život. Međutim, sudbina je imala druge planove - dok je bila na plaži, jedan fotograf ju je primijetio i ponudio joj da snimi reklamu za Pepsi. Ta reklama je preko noći postala ogroman hit u cijeloj Latinskoj Americi. Ponude za manekenstvo i glumu su počele da pljušte, a Sofija je shvatila da joj je bolje da slika svoje zube za reklame nego da popravlja tuđe. Napustila je fakultet samo dva semestra pre diplomiranja.

Tejlor Svift - Istrebljivačica bogomoljki

Vidi opis Poslovi poznatih prije slave: Bred nosio kostim pileta, najbogatija pjevačica ubijala bogomoljke Tejlor Svift i Trevis Kelsi veridba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Jason Miller / Getty images Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Profimedia/Gregory Shamus / Getty images Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/killatrav Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Profimedia/EZRA SHAW / Getty images Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Patrick Smith / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pjevačica je vjerovatno šampion kada je riječ o čudnim poslovima, jer ovakvo zaduženje niko na našoj listi još nije imao. Prije nego što je postala globalna muzička milijarderka i pop ikona, Tejlor Svift je odrasla na farmi božićnih jelki u Pensilvaniji. Pošto je bila premala i slabašna da sa tatom i bratom podiže i vuče teška stabla, porodica joj je dodijelila poseban zadatak.

Njen posao je bio da pregleda svaku jelku prije prodaje i sa grana skida i čisti čaure sa jajima bogomoljki. Cilj je bio da se te čaure uklone kako se insekti ne bi izlegli u kućama ljudi koji kupe jelku za Božić.

Tejlor je napravila samo jedan propust - nije pregledala drvo, a porodici se tokom praznika izgleglo nekoliko stotina bogomoljki.

Čening Tejtum - Striper

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Kada je sa 19 godina napustio koledž, Čening nije imao predstavu šta će sa životom. Bio je bez prebijene pare, radio je kao moler i prodavac u prodavnici kućnih ljubimaca, a onda je video oglas na radiju gde se traže plesači za muški striptiz klub na Floridi. Pošto je odmalena bio talentovan za ples, odlučio je da pokuša.

Čening je devet mjeseci radio pod lažnim imenom Čan Krolik u klubu. Zarađivao je oko 50 dolara po večeri (plus bakšiš od djevojaka koji je nekada bio i po nekoliko stotina dolara) izvodeći koreografije u kostimima vatrogasaca i policajaca.

Teri Kruvs - Sudski crtač

Možda ga danas znamo kao urnebesnog, prenabildovanog policajca iz serije "Brooklyn Nine-Nine", bivšeg NFL igrača ili kao čovjeka koji u reklamama za Old Spice "svira" mišićima, ali njegov posao pre glumačke slave bio je potpuno neočekivan. Teri Kruz je, vjerovali ili ne, preživljavao kao sudski crtač i profesionalni slikar!

Pošto je bio nevjerovatno talentovan za crtanje, Teri je najprije dobio stipendiju za umjetnost na univerzitetu, a tek kasnije i sportsku stipendiju za američki fudbal.

Tokom osamdesetih, radio je kao zvanični sudski crtač za lokalnu televiziju u Mičigenu. S obzirom na to da u sudnicama tada nije bilo dozvoljeno unošenje kamera, Teri je sjedio u prvim redovima i munjevito skicirao optužene, sudije i svjedoke za večernje vijesti.

Kada je ušao u NFL, plata mu nije bila astronomska kao današnjim zvijezdama, a često je bio i na klupi.

Da bi prehranio porodicu, Teri je pokrenuo biznis unutar svlačionice - crtao je hiperrealistične portrete svojih saigrača iz tima. Kako je sam ispričao, dok su drugi fudbaleri poslije treninga išli u provod, on je sjedio u sobi i crtao njihove mišiće i lica za 500 dolara po slici.

Metju Mekonahi - Istrebljivač armandila

Izvor: Michael Potts F1/Shutterstock

Prije nego što je postao miljenik žena i dobitnik Oskara, Metju je godinu dana proveo u Australiji u okviru razmjene studenata, gdje je čistio kokošinjce i radio kao istrebljivač armadila! Njegov zadatak na jednoj farmi bio je da hvata ove oklopne životinjice koje su pravile haos i kopale rupe po imanju.

Hju Džekmen - Klovn

Izvor: Instagram/thehughjackman/printscreen

Možda je na ekranu opasni Vulverin sa kandžama, ali Hju Džekmen je prije slave zarađivao oko 50 dolara po večeri radeći kao klovn na dečjim rođendanima. Sam je priznao da je bio očajan u tome, da nije znao nijedan trik sa mađioničarskim kartama, i da bi djeca već poslije nekoliko minuta počela da viču: "Mama, ovaj klovn je užasan, ne zna ništa da uradi!"

Vupi Goldberg - Kozmetičarka u mrtvačnici

Izvor: Alcor Films / Entertainment Pictures / Profimedia

Priča o Vupi je takođe jedna od bizarnijih na listi. Pored toga što je radila na građevini, Vupi je završila kurs za kozmetičarku i dobila posao u mrtvačnici! Njen zadatak je bio da šminka, frizira i sređuje preminule ljude prije nego što ih porodica vidi na sahrani.

Margo Robi - Umjetnica za sendviče

Prije nego što je postala Barbi i pokorila Holivud, Margo Robi je u rodnoj Australiji radila u lancu brze hrane Subway. Tamo je imala zvaničnu titulu "Subway Sandwich Artist" (Umjetnik za sendviče). Ovaj posao shvatala je ekstremno ozbiljno, a i danas tvrdi da niko ne ume tako savršeno i ravnomjerno da rasporedi sastojke po hljebu kao ona.

Deni Devito - Frizer za preminule dame

Izvor: Shutterstock

Poput Vupi Goldberg, i čuvena faca Holivuda ima mračnu profesionalnu prošlost. Pre nego što je upisao glumu, Deni je radio u salonu svoje sestre kao frizer. Kako bi zaradio dodatni novac, prihvatao je pozive lokalnih pogrebnih preduzeća. Njegov specijalan zadatak bio je da ide u mrtvačnice i sređuje frizure preminulim starijim gospođama kako bi izgledale lijepo u otvorenom kovčegu.

Silvester Stalone - Čistač lavljih kaveza

Izvor: YouTube/ bit123123/printscreen

Prije nego što je odigrao Rokija i postao akciona ikona, Stalone je bio toliko švorc da je jedno vrijeme bio beskućnik i spavao na autobuskoj stanici u Njujorku. Jedva je krpio kraj sa krajem, a jedan od najgorih poslova koje je prihvatio bio je u zoološkom vrtu u Central parku, gdje je radio kao čistač kaveza za lavove. S obzirom na to kakve mišiće ima, izgleda da mu je taj fizički rad dobro došao kao rani trening za ulogu boksera.

Džoni Dep - Anonimni prodavac hemijskih olovaka

Vidi opis Poslovi poznatih prije slave: Bred nosio kostim pileta, najbogatija pjevačica ubijala bogomoljke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Eli D Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Ian West / PA Images /Profimedia Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: PATRICK BAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Instagram printscreen / urijell Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Milan Maricic/ATAIMAGES Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Instagram/im__iuliia Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kathy Hutchins/Shutterstock Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Matteo Chinellato/Shutterstock Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Richard Young/Profimedia Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Ian West / PA Images/Profimedia Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: YouTube/Disney Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: YouTube/Sunrise Br. slika: 12 12 / 12 AD

Džoni Dep je pre glumačke karijere očajnički pokušavao da uspije sa svojim rok bendom. Pošto muzika nije donosila novac, zaposlio se u telemarketingu, ali ne bilo kakvom. Zvao je ljude širom Amerike, koristio lažna imena i glumio akcente (što mu je bila prva škola glume) i pokušavao da im uvali jeftine hemijske olovke sa ugraviranim imenima firmi, obećavajući im usput lažne nagrade poput besplatnih putovanja na Tahiti. Sam je priznao da je uradio samo jednu prodaju, a onda ga je grizla savjest pa je kupca nagovorio da odustane od porudžbine.