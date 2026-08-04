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Potresna borba Kristine Eplgejt: Slavna glumica konačno puštena iz bolnice

Potresna borba Kristine Eplgejt: Slavna glumica konačno puštena iz bolnice

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Kristina Eplgejt već duže vrijeme ima komplikovane zdravstvene probleme o kojima je otvoreno govorila

Kristina Eplgejt puštena iz bolnice Izvor: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Holivudska glumica Kristina Eplgejt već nekoliko godina vodi bitku sa bolešću centralnog nervnog sistema, zbog koje je prethodna četiri mjeseca provela u klinici.

Kristina je zbog multiple skleroze u bolnicu smještena krajem marta, a njen predstavnik za medije se tada oglasio i porulčio:

"Već dugo ima komplikovane zdravstvene probleme o kojima je uvijek vrlo otvoreno govorila."

Pogledajte kako Kristina izgleda:

Tokom boravka u bolnici, glumica se oglasila i rekla:

"Zdravstveni problemi moja su svakodnevica, ali jaka sam i svakim danom postajem sve jača. Posvetila sam se svom zdravlju, ali uskoro se ponovno javljam."

Pogledajte kako je Kristina izgledala kada je posljednji put viđena u javnosti:

Izvor: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

 Podsjetimo, u avgustu 2025. otkrila je da je bila hospitalizovana zbog infekcije bubrega te ispričala da je trpila stravične bolove zbog kojih je vrištala.

Ove godine priznala je da većinu vremena provodi u krevetu, ali da i dalje nastoji da svaki dan svoju 15-godišnju kćer vozi u školu.

"Želim da je vozim, to mi je najdraža stvar na svijetu. To je jedino vrijeme koje imamo samo za nas dvije", istakla je glumica tada. 

"Kažem samoj sebi: 'Samo je sigurno odvezi i vrati se kući u krevet.' To je ono što i radim", rekla je Kristina. 

(Mondo.rs)

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Tagovi

glumica bolest

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