SUZE TEŠKO BOLESNE GLUMICE PRED MILIONIMA: Kristina jedva izašla na binu, uskoro možda neće moći da hoda (VIDEO)

Teško bolesna glumica Kristina Eplgejt zaplakala pred milionima na dodjeli Emi nagrada.

Izvor: Valerie Macon / AFP / Profimedia

Teško bolesna glumica Kristina Eplgejt (52) iznenadila je javnost pojavljivanjem na dodjeli Emi nagrada u ponedjeljak uveče.

Glumica, koja je prije tri godine saznala da boluje od multipla skleroze, izašla je na binu koristeći štap za hodanje, a voditelj Entoni Anderson ju je držao za ruku.

"Hvala vam mnogo, o moj Bože, sad me je sramota što ste ustali. Za moje tijelo nije se pobrinuo Ozempik", našalila se glumica, misleći na lijek za mršavljenje zbog kog se pola Holivuda "prepolovilo".

Izvor: YouTube/Television Academy

"Možda me znate iz serije 'Married with children', 'Samantha who' ili kao Džen Harding iz serije 'Dead to me'. Zaplakaću, plakaću još više nego što sada plačem. I svih ovih godina, bila mi je čast da igram smiješne, problematične, kompleksne likove kao što su žene nominovane za sporedne uloge u komičnim serijama", rekla je Kristina kroz suze.

Pogledajte snimak.

Kristina Eplgejt na dodeli Emija Izvor: YouTube/Television Academy

Eplgejtova je nedavno rekla da možda više nikada neće glumiti zbog bolesti koja joj oduzima moć kretanja.

"Ne mogu ni da zamislim da sada odem na snimanje. Multipla skleroza je progresivna bolest, i ne znam kako će napredovati. Nikada nema dobrih dana kada imate MS, samo malih i groznih", rekla je Kristina.

(MONDO)