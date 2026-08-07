Tokom vrućina organizam može da gubi vodu brže nego što mislimo, a jednostavan test može da nam pokaže da li smo dehidrirali.

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Glavobolju, umor ili slabiju koncentraciju često pripisujemo vremenskim prilikama, iako to mogu da budu znaci da je tijelu potrebna tečnost. Jednostavan test kožnog nabora može da pomogne da to provjerimo kod kuće.

"Da biste provjerili da li ste dehidrirali, možete nježno da uštinete kožu na nadlanici ili ispod ključne kosti. Ako se koža nakon puštanja brzo izravna, hidratacija je vjerovatno odgovarajuća. Ako nabor ostane podignut nekoliko sekundi, to može da ukaže na dehidrataciju. Ipak, treba imati na umu da je kod starijih osoba ovaj test manje pouzdan jer koža s godinama prirodno gubi elastičnost", objasnio je za Medonet dr Klod Mava.

Vidi opis Tokom vrućina tijelo neprimjetno gubi vodu: Jednostavan test sa kožom pomaže da prepoznate problem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 25 25 / 25

Na probleme sa hidratacijom mogu da ukažu i drugi znaci, poput boje urina. Više o tome možete da pročitate u jednom od naših tekstova. Pored toga, dr Klod Mava pripremio je listu simptoma koji mogu da ukažu na dehidrataciju:

jaka žeđ,

suva usta,

taman urin i mokrenje u malim količinama,

glavobolja,

vrtoglavica,

slabost i pospanost,

grčevi u mišićima,

kod teže dehidratacije - ubrzan puls, zbunjenost i nesvjestica.

Kako da se bezbjedno hidrirate? 5 savjeta ljekara

Tokom toplotnog talasa lako se usredsredimo na traženje hlada i rashlađivanje, a zaboravimo na jednu od najvažnijih potreba organizma. U pitanju je unos tečnosti. Kako da prepoznamo da tijelu nedostaje voda i kako da je pravilno nadoknadimo? Ljekar je izdvojio pet jednostavnih načina za bezbjednu hidrataciju tokom vrućina.

"Prije svega, tečnost treba piti redovno, u malim gutljajima. Najbolji izbor je voda, dok kod većeg gubitka tečnosti mogu da pomognu i oralni rastvori za rehidrataciju koji sadrže elektrolite. Takođe, treba izbjegavati ispijanje veoma velike količine vode odjednom", savjetovao je dr Klod Mava.

Specijalista navodi još dva savjeta:

treba ograničiti unos alkohola, koji dodatno podstiče dehidrataciju, kao i jesti namirnice bogate vodom, poput lubenice, krastavaca, paradajza i jagoda.

"Ukoliko dođe do poremećaja svijesti, nesvjestice, veoma visoke tjelesne temperature ili osoba nije u stanju da pije tečnost, neophodno je hitno potražiti medicinsku pomoć", upozorio je lekar.

(MONDO)