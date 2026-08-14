Gdje je danas Ružna Beti? Glumica neprepoznatljiva, u 42. godini nominovana za Oskara

Ana Marija se vratila svojoj najpoznatijoj ulozi. Naime, Striming gigant Amazon Prime Video lansirao je zvanični nastavak kultne serije "Ružna Beti"

Izvor: Youtube/Canal RCN

Čuvena kolumbijska telenovela "Ružna Beti", na ovim prostorima je prikazivana 2005. godine i bila je jedna od najgledanijih serija ikada. Usled globalne popularnosti, dobila je još dvije verzije, meksičku i američku, koje su takođe bile veoma gledane.

Ružna Beti epizoda Izvor: Youtube/Printscreen/Canal RCN

Glavna glumica originalne verzije bila je Ana Marija Orosko, koja je rođena 4. jula 1973. godine u Bogoti. Iako se bavi filmskom, televizijskom i pozorišnom glumom. Ipak, najpoznatija je po ulogama u telenovelama, a upravo ju je uloga Beti i proslavila.

Izvor: Youtube/Canal RCN

Njeno prvo televizijsko pojavljivanje bilo je još dok je bila dijete i to sa svojim ocem, glumcem Luisom Fernandom Oroskom, od koga je očigledno i naslijedila talenat, ali njena karijera započela je deset godina kasnije u seriji "Pequeños Gigantes" (1983), a bila je zapažena i kao sekretarica Veronika Muriljo u telenoveli "Perro amor" (1998).

Izvor: Youtube/Canal RCN

Prema američkom magazinu Njujork tajms, originalna verzija postala je jedna od svjetski najpoznatijih TV serija ikad.

Zanimljiva je činjenica da se vratila svojoj najpoznatijoj ulozi. Striming gigant Amazon Prime Video lansirao je zvanični nastavak kultne serije pod nazivom "Betty, la fea: la historia continúa" (Ružna Beti).

Evo kako danas izgleda:

Gdje je danas?

Ana Marija danas živi na relaciji Argentina - Kolumbija i usjpešno gradi glumačku i pozorišnu karijeru. Ima 42. godine i i dalje radi kao glumica, producentkinja i rediteljka.

Njena posljednja glumačka uloga je bila u filmu "The Lost Bus" iz 2025. godine, gdje je igrala Meri Ludvig, zajedno sa Metjuom Mekonahijem. Najnovije pojavljivanje na televiziji je bilo kada se pojavila u emisiji "Finding Your Roots" , u epizodi emitovanoj 6. januara 2026.

Trenutno radi na seriji "Naked by the Window", u kojoj bi trebalo da glumi i bude izvršna producentkinja. Takođe je 2026. objavljeno da producira filmsku adaptaciju knjige "My What If Year". Osim toga, u animiranom filmu "The Cat in the Hat", koji je najavljen za 2026, pozajmljuje glas majci Gabby i Sebastiana.

Posljednjih godina je dosta radila iza kamere, a nakon ogromnog uspjeha filma "Barbie" doživjela je vrhunac filmske karijere ulogom Glorije. Njen poznati monolog o tome šta znači biti žena obilježio je film, a ta uloga joj je donela i prvu nominaciju za Oskara za najbolju sporednu glumicu početkom 2024. godine.