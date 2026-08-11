Gdje je danas Ana iz kultnog jugoslovenskog filma?

Anu Simić domaća publika je upoznala u poznatim domaćim ostvarenjima, a onda je samo nestala iz javnosti

Izvor: Printscreen/YouTube

Lijepe Ane Simić mnogi se sjećaju iz filma "Nije lako sa muškarcima" gdje je igrala rame uz rame sa Milenom Dravić i drugim velikanima srpske glumačke scene.

Doduše, njeno prvo pojavljivanje na velikom platnu zapravo je bilo u "Tesnoj koži", kada je imala samo 16 godina. Bila je studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti, a pripala joj je uloga Dačićeve, djevojke zbog koje je sin Mite Pantića zaradio ukor i koja je ozloglašenom profesoru Japancu odgovorila: "Nisam tu", kada ju je prozvao.

Podsjetite se te scene:

Ana Simić u Tesnoj koži Izvor: YouTube

Iako mala, ova uloga je bila dovoljna da Ana bude zapažena, te je sa 18 godina dobila priliku da glumi pored Milene Dravić i Ljubiše Samardžića u gorepomenutom filmu "Nije lako s muškarcima". Tu je tumačila najstariju ćerku lika koji je glumila Milena Dravić. Uloge ćerki pripale su i Dubravki Mijatović i Branki Katić.

Izvor: Printscreen/YouTube

Gdje je Ana danas?

I dok je svima dobro poznato gdje su danas Dubravka i Branka i da su ostvarile zapažene karijere, o Aninom životu malo toga se zna.

Iako je ne viđamo na televiziji, ona je veoma angažovana u pozorištu i aktivno se bavi glumom.

Izvor: Printscreen/YouTube

Svojevremeno je priznala i da je svjesno odbijala neke uloge koje su joj nudili na filmu i televiziji.

"Pomislim često koliko sam imala sreće da radim taj film. Opet, bila je slučajnost, bila sam debitant. Imala sam prije toga malu epizodu u 'Tesnoj koži', odakle su me nagovorili da idem na Akademiju, to nisam uopšte planirala. Onda se desio film 'Nije lako sa muškarcima', a to je bio prvi film Miše Vukobratovića. Napravio je veliku audciju u studiju Mike Aleksića i tako sam dobila ulogu. To su takođe bile prve uloge Branke Katić i Dubravke Mijatović", rekla je ona za "Blic".

"Bilo je vrlo čupavo jer moj profesor Minja Dedić nije dozvoljavao studentima da rade dok ne završe akademiju.Ja sam to uradila i on je to saznao iz novina da sam tog ljeta snimala i kad sam došla na fakultet, bilo je vrlo opasno. Naravno, oprostio mi je. Volio me je, bila sam stvarno mlada, kao dijete od 16 godina sam upisala fakultet i to je pripisao mom pubertetu", ispričala je glumica.

Inače, ona se za sve ove godine jako malo promijenila, a mnogi komentarišu da danas izgleda nikad bolje.

Pogledajte kako sada izgleda:

Izvor: Printscreen/Linkedin

(Blic.rs/MONDO)