Nakon napuštanja 'Lune', Maja se posvetila solo karijeri, a sada živi i radi sa mužem na prekookeanskim kruzerima.
Grupa Luna bila je jedna od najpopularnijih na muzičkoj sceni tokom devedesetih godina, a pjevačica Maja Marković je brzo osvojila publiku. Ipak, u jeku najveće popularnosti se povukla sa javne scene i optužila Čedu Čvorka da je "honorare trpao u svoj džep".
Godinama živi daleko od Srbije i obilazi planetu kruzerom, a zarađuje tako što sa svojim mužem pjeva i zabavlja goste na prekookeanskim putovanjima.
Prilikom nedavnog pojavljivanja u javnosti, nakon dugogodišnje pauze, pjevačica je svoj trenutni život kratko prokomentarisala riječima: "Moj put je neobičan".
Gdje je danas Maja iz grupe Luna: Nakon skandala sa Čvorkom "batalila" estradu
Veoma je aktivna na društvenim mrežama gdje često objavljuje svoje fotografije sa plaže.
Optužila ga da je krao honorare
Sukob bivših saradnika postao je javan 2019. godine, kada je Maja u jednom intervjuu iznijela šokantne tvrdnje na račun Čede Čvorka. Ona je tada ispričala da ju je frontmen grupe "maltretirao", kao i da joj je uzimao honorare sa nastupa i stavljao ih direktno u svoj džep.
Na Kurir televiziji se nedugo potom odigrao skandal, kada je Maja napustila emisiju kada je ugledala da je u studio ušao Čeda Čvorak.
Podsjetite se:
"One su moj proizvod!"
Frontmen nekadašnje grupe "Luna", koji je u međuvremenu započeo novi biznis u kojem "čas ima posla, čas nema", odbacio je ove optužbe.
Čvorak je nedavno istakao da sa Majom nije ni u kakvom odnosu, prisjećajući se incidenta sa skrivenom kamerom kada je, kako tvrdi, pokušano da mu se "napakuje".
Gdje je danas Maja iz grupe Luna: Nakon skandala sa Čvorkom "batalila" estradu
Čeda Čvorak, Maja Mrković, Luna
Ivan Gavrilović i Čeda Čvorak
Govoreći o pjevačicama koje su prošle kroz njegovu grupu, Čeda je bio vrlo oštar:
"Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka", zaključio je Čvorak.
BONUS VIDEO:
(Blic, MONDO)