Nakon napuštanja 'Lune', Maja se posvetila solo karijeri, a sada živi i radi sa mužem na prekookeanskim kruzerima.

Izvor: Kurir televizija

Grupa Luna bila je jedna od najpopularnijih na muzičkoj sceni tokom devedesetih godina, a pjevačica Maja Marković je brzo osvojila publiku. Ipak, u jeku najveće popularnosti se povukla sa javne scene i optužila Čedu Čvorka da je "honorare trpao u svoj džep".

Godinama živi daleko od Srbije i obilazi planetu kruzerom, a zarađuje tako što sa svojim mužem pjeva i zabavlja goste na prekookeanskim putovanjima.

Prilikom nedavnog pojavljivanja u javnosti, nakon dugogodišnje pauze, pjevačica je svoj trenutni život kratko prokomentarisala riječima: "Moj put je neobičan".

Veoma je aktivna na društvenim mrežama gdje često objavljuje svoje fotografije sa plaže.

Optužila ga da je krao honorare

Sukob bivših saradnika postao je javan 2019. godine, kada je Maja u jednom intervjuu iznijela šokantne tvrdnje na račun Čede Čvorka. Ona je tada ispričala da ju je frontmen grupe "maltretirao", kao i da joj je uzimao honorare sa nastupa i stavljao ih direktno u svoj džep.

Na Kurir televiziji se nedugo potom odigrao skandal, kada je Maja napustila emisiju kada je ugledala da je u studio ušao Čeda Čvorak.

Podsjetite se:

Pogledajte 00:58 SKANDAL U EMISIJI UŽIVO! Maja Marković napustila studio: Čeda Čvorak došao da je moli za pomirenje MOMENTALNO NAPRAVILA HAOS Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija

"One su moj proizvod!"

Frontmen nekadašnje grupe "Luna", koji je u međuvremenu započeo novi biznis u kojem "čas ima posla, čas nema", odbacio je ove optužbe.

Čvorak je nedavno istakao da sa Majom nije ni u kakvom odnosu, prisjećajući se incidenta sa skrivenom kamerom kada je, kako tvrdi, pokušano da mu se "napakuje".

Vidi opis Gdje je danas Maja iz grupe Luna: Nakon skandala sa Čvorkom "batalila" estradu Čeda Čvorak, Maja Mrković, Luna Ivan Gavrilović i Čeda Čvorak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram/cedacvorak/screenshot Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/ LUNA Official Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: (MONDO - Petar Stojanović) Br. slika: 6 6 / 6 AD



Govoreći o pjevačicama koje su prošle kroz njegovu grupu, Čeda je bio vrlo oštar:

"Ja sam u njih ulagao, nisu one u mene. Što bih ja bio loš prema njima? One su moj proizvod. Mogu one da se ljute koliko hoće, ali one su moj proizvod, kao što smo svi mi proizvod Pinka", zaključio je Čvorak.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:49 ČEDA ČVORAK POBESNEO NA NAROD: Nije istina da imamo PARA- Mržnja me pogodila JAČE od PANDEMIJE - Napušta muziku? (KURIR TELEVIZIJA) Izvor: Kurir televizija Izvor: Kurir televizija



(Blic, MONDO)