Jedan od najvećih hitova devedesetih: Pjevačica konačno otkrila tajnu, evo kako je nastala pjesma "Tek je 12 sati"

Pjevačica Vanna i grupa E.T su dali jedan od najvećih hitova devedesetih godina prošlog vijeka

Ivana Ranilović Vrdoljak, poznatija kao Vanna, prije trideset godina je sa grupom E.T. otpjevala pjesmu "Tek je 12 sati", jednu od numera koja je obilježila devedesete, a u jednom intervjuu je otkrila i kako je nastala pjesma.

"To je bio dio cijelog tog albuma 'Second to None', na kojem su i 'Ne traži ljubavi', 'Da ti nisam bila dovoljna'. Sjećam se, mi smo se vratili iz Londona, bili smo kao bend u Londonu, jer je naš di-džej, Fresh J, išao tamo na takmičenje u klubu 'Ministry of Sound , i gledali smo u Rojal Albert holu. Bio je koncert i tamo smo iz prvih redova dobili nekakvu potvrdu za to što želimo da radimo", rekla je Vanna i nastavila:

"Tako smo se nekako, s tim samopouzdanjem da radimo dobru stvar, vratili iz Londona, nastavili da kombinujemo te bitove... momci su bili zaduženi za to. Ja sam nešto pjevušila, Miro Boljanac, s kojim smo tada intenzivno sarađivali, je uvijek slušao. On je veliki sluhista i rekao je 'ovo je baš dobro'. Činilo nam se da je pjesma dobra od početka. Počeli smo da je testiramo, puštamo prijateljima, di-džejevima koje smo poznavali, koji su puštali muziku u klubovima u to vrijeme, i svi su nam rekli da je to nešto veliko. I tako, vrlo brzo nas je zatekla ta pjesma, moram priznati, bili smo u šoku koliko je brzo postala megahit".

