Koliko Maraja Keri zaradi od "All i want for Christmas is You": Samo u decembru uzme 7.000 prosječnih plata

Planetarni hit svake godine uveća njen račun za ozbiljnu sumu...

Svake božićne sezone, Maraja Keri zarađuje ogromne svote novca zahvaljujući svom hitu "All I Want For Christmas Is You".

Maraja je napisala i producirala ovu pjesmu zajedno s Volterom Afansajfom, koji je poznat i po radu na hitu "My Heart Will Go On" Selin Dion. Numera se našla na njenom četvrtom studijskom albumu, ujedno i prvom prazničnom izdanju, pod nazivom "Merry Christmas".

Pjesma nastala za 15 minuta

Kako se navodi, Maraja i Volter su za samo 15 minuta osmislili i završili pjesmu, koja je objavljena 1994. godine. Od tada je postala nezaobilazni dio praznične atmosfere, s velikim brojem pregleda i slušanja svake godine.

Ova pjesma ne samo da je Marajin najveći hit već se smatra i jednom od najprodavanijih pesama svih vremena, s više od 16 miliona prodatih primjeraka. To je čini 12. najprodavanijim singlom u istoriji muzike i ujedno najprodavanijom božićnom pjesmom u modernoj eri, prema podacima Celebrity Net Wortha.

Ako bi prava na ovu pjesmu bila prodata, mogla bi dostići cijenu od 30 do 40 puta veću od godišnjeg prihoda koji donosi. Samo u decembru, Maraja zaradi najmanje 600.000 dolara od ove numere, što je, kad se prevede u dinare, gotovo 7.000 prosječnih srpskih plata. Dok ukupni godišnji prihod iznosi između dva i četiri miliona dolara.

Pjesma je 2019. godine, čak 25 godina nakon objavljivanja, po prvi put zauzela prvo mjesto na Billboard-ovoj Hot 100 listi, postavši hit s najdužim putovanjem do vrha. Godine 2020. dosegla je i vrh top-lista u Velikoj Britaniji, nakon rekordnih 69 nedelja među 40 najpopularnijih pjesama.

Procjene kažu da je Maraja od 1994. do danas samo od ovog hita zaradila oko 80 miliona dolara, što značajno doprinosi njenom ukupnom bogatstvu, koje trenutno iznosi oko 350 miliona dolara.

