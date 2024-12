Balerine, konji i kupačice: Dega kroz skulpture u Banjaluci (FOTO/VIDEO)

U Muzeju savremene umjetnosti RS veliku pažnju privlači izložba skulptura “Figure u pokretu” Edgara Degaa (1834-1917). Dvije sedmice nakon otvaranja, interes publike ne jenjava, a o izložbi i bogatoj umjetnikovoj istoriji razgovarali smo sa kustoskinjom Isidorom Banjac.

Izložba koja se organizuje povodom 190 godina od rođenja slavnog impresioniste trajaće do 30. januara, a realizovana je u saradnji sa Galerijom “The Hub of Fine Arts” iz Mostara i dio je velike zbirke MTA fondacije iz Izraela.

U postavci se nalaze 74 figure čuvenog umjetnika, koji je za svog života predstavio samo jednu – "Malu četrnaestogodišnju plesačicu", a koja je izložena u Muzeju. Iako je javnost u to vrijeme (1881.) nije najbolje prihvatila, porodica i prijatelji umjetnika sačuvali su njegove kalupe i oživjeli figure koje danas izazivaju drugačiju reakciju publike.

Kustoskinja Muzeja savremene umjetnosti, Isidora Banjac za Mondo se osvrnula na bogatu karijeru Edgara Degaa i predstavila skulpture koje se trenutno nalaze u Banajluci.

„Zadovoljstvo mi je što u našoj publici u Muzeju savremene umjetnosti imamo priliku predstaviti izložbu jednog od najznačajnijih francuskih umjetnika. Na izložbi su isključivo prikazane njegove skulpture. Edgar Dega je puno poznatiji kao slikar, ali skulpture predstavljaju nezanemarljiv dio njegovog stvaralaštva. On ih je orginalno radio u vosku. Naročito pred sam kraj života kad više nije mogao sa slika okrenuo se vajanju. Na ovoj izložbi možemo da posmatramo taj njegov opus iz drugačijeg ugla, jer on ove skulpture za života nije prikazivao. Prikazao je samo jednu“, rekla je ona.

Podsjetila je da Dega na početku karijere nije bio impresionista, te objasnila kako je postao jedan od njih.

„On je pripadao tom impresinističkom krugu slikara. Iako je na početku radio u akademskom krugu slikarstva, upoznaje se sa slikarom Eduardom Maneom koji ga uvodi u taj krug impresionista koji u to vrijeme ruše slikarske norme i konvencije koje su postojale. Impresionisti u to vrijeme okreću se modernim stilovima života, kao i Edgar Dega kako se približuje tom krugu slikara i organizuje njihove izložbe, kreće da eksperimentiše.“

Otkrila je kako su balerine, koje čine najveći broj skulptura, postale njegova inspiracija.

„Volio je da izlazi u pozorišta, gledao je balet, išao i u kafee i posmatrao svijet oko sebe. Balerine tako postaju značajan dio njegovog umjetničkog opusa. Bio je impresioniran balerinama, njihovim pokretima i tako je želio da kroz svoj rad to i pokaže. Na ovoj izložbi možemo da vidimo 39 balerina u različitim pozama i čak negdje je uspio da tu vrstu skulpture koja je statična učini dinamičnom“, navela je Banjac.

Pored figura balerina, izloženi su i konji, kupačice i nekoliko portreta.

„Takođe, jedan dio opusa predstavljaju konji, sa čijim pokretima je isto bio impresioniran i inspirisan. U opusu se nalaze i figure kupačica, koji predstavlja svijet običnih žena i njihovu svakodnevnicu koja do tada nije bila zastupljena. U to vrijeme se prikazivala idealizovana ljepota, uglavnom su ti aktovi bili rezervisani za mitološke teme. On se okreće običnim i jednostavnim ženama i hvata njihove intimne trenutke. Na izložbi se nalazi i serija portreta. On nije bio sklon portretisanju i najmanje su zastupljeni, ali su sve to bile studije običnih ljudi iz njegovog okruženja“, pojanila je Banjac.

Dodaje da je zadovoljna odzivom publike i reakcijama na jednu od najvažnijih izložbi koje je Muzej savremene umjetnosti imao priliku da organizuje.

Sumirala je projekte koje je Muzej savremene umjetnosti organizovao ove godine, te najavila da će zadržati dinamičnu praksu i u narednoj.

„Ova godina koja je na izmaku je bila jako dinamična. Započeli smo godinu sa značajnim projektom donošenja novog vizuelnog identiteta odnosno predstavljanje novog logotipa. Bila je to izložba pod nazivom "Proces", u koji su bile uključene i još neke institucije. Nakon toga velika izložba jednog od najsavremenijih dizajnera Mirka Ilića, koji dugi niz godina karijeru gradi u SAD. Zatim smo imali izložbu crnogorskog umjetnika Tadije Janičića, te izložbu umjetnika iz regiona - "New Era: umjetnički diskursi o društvenim i klimatskim promjenama". Nakon nje smo otvorili izložbu "Umjetnost sporta", koja nije toliko i naravno "Figure u pokretu". Sljedeće godine nas takođe očekuje dinamična godina i trudimo se da imamo što više sadržaja. Očekuje nas dosta stvari i mislim da će svako u skladu sa interesovanjima pronaći nešto za sebe“, poručila je kustoskinja Isidora Banjac.

