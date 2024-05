"Noć muzeja" u Muzeju savremene umjetnosti RS: Izložba, predavanje, žurka...

Evropska Noć muzeja 2024. biće obilježena 18. maja od 20 časova do ponoći u

Izvor: MSU RS

Kako su saopštili ovogodišnja tema „Muzeji za obrazovanje i istraživanje” naglašava ključnu ulogu kulturnih institucija u pružanju savremenog digitalnog obrazovnog iskustva.

U toku večeri posjetioci će moći da pogledaju izložbu „Licem u lice“ jednog od najznačajnijih svjetskih grafičkih dizajnera Mirka Ilića.

Program započinje od 20 časova predavanjem digitalnog umjetnika i doktora informatike Uroša Krčadinca pod nazivom „Androidi ne sanjaju ništa“.

"Predavanje predstavlja svojevrsnu šetnju kroz izabrane projekte generativne i algoritamske umjetnosti na kojima je Krčadinac radio posljednjih petnaest godina. Kroz svoje predavnje osvrnuće se na vještačku inteligenciju pomoću digitalnih alata u savremenoj umjetnosti te značaj transdisciplinarne prakse programiranja, animacije i kartografskog crteža. Ukoliko ste se pitali da li androidi mogu da sanjaju električne ovce, može li vještačka inteligencija da sanja bilo šta, a čini se da androidi ne sanjaju ništa i da je pravo pitanje – sanjamo li mi? – zasigurno ćete dobiti odgovore na ovom predavanju", istakli su u Muzeju savremen umjetsnoti RS (MSU RS).

Naveli su da će nakon predavanja od 21.00 čas, ispred Muzeja, biće upriličen nastup „Blast from the past“ poznatog beogradskog DJ-a Marka Vukovića poznatijeg kao Marquez V koji iza sebe ima višegodišnje iskustvo u muzičkoj produkciji i to znanje koristi za stvaranje novih aranžmana pjesama sa ex-Yu prostora.

"U njegovim setovima su prisutni različiti muzički žanrovi-pop, funk, new wave, disco, electro i dance. Od 2019. godine ima svoju radio emisiju Funktastichno na čuvenom radiju Radio Nula a od 2020. godine je njihov oficijalni predstavnik i ambasador", rekli su iz MSU RS.

Na zgradi Muzeja tokom večeri biće prikazan 3D video-maping pod nazivom „Vremenski portal“ koji prati muzički nastup DJ Marqueza, a čiji autor je Mladen Đukić i njegov tim.

(Mondo)