Umjetnik Tadija Janičić za MONDO: Svaki (ne)izlazak iz kuće utiče na stvaralaštvo (FOTO/VIDEO)

Crnogorski umjetnik Tadija Janičić po prvi put će se publici u Banjaluci predstaviti izložbom pod nazivom "Progoneee me tvoje oči". Za Mondo je govorio o svojim djelima, inspiraciji, ali je podijelio i savjet mladim umjetnicima.

Izložba nastala u saradnji Narodnog muzeja Crne Gore i Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS), biće otvorena 18. jula u 20 časova u prostorijama MSU RS.

Nikšićanin sa adresom u Novom Sadu je u razgovoru za Mondo pohvalio saradnju dva muzeja i istakao da ona može biti dobra prilika za umjetnike i kulturu.

"Saradnja dva muzeja je super i pozitivna stvar. Radi na umrežavanju i ukrupnjivanju i većoj vidljivosti. Puno stvari se odvija brže i lakše. Brže se dese neke stvari kada se udruži više manjih institucija, regionalnih ili lokalnih i onda može da se napravi dobra priča. Dvije ili tri jake institucije mogu da naprave čudo ako drže dobar kurs", kaže Janičić.

Postavka same izložbe u prostoru u MSU RS bila je izazovna ali Janičić smatra da su na kraju iskoristili prostor na najbolji mogući način, što će, uostalom, posjetioci imati priliku i da vide.

"Na izložbi će biti prikazano oko 70-ak radova. Uglavnom to su radovi iz proteklih par godina. Super je iskustvo i veliki prostor, izazovno je, ali mislim da smo savladali dobro io da će on doći do izražaja u punoj snazi", rekao je Janičić.

Naziv Janičićeve izložbe "Progoneee me tvoje oči" privukao je pažnju ljubitelja umjetnosti u Banjaluci.

Janičić odaje da je do neobičnog naziva izložbe došao jer je bio inspirisan savremenim medijskim sadržajem.

"U nazivu izložbe ima i cinizma i ironije, satire i svega. Dosta je vezano za današnje medije i bombardovanjem sadržaja, programa pa i ljudi, koje baš ne želite da gledate često".

Osvrćući se na globalne društvene i političke prilike Janičić je istakao da one itekako uitiču na svakodnevnicu umjetnika.

"Živopisne političke prilike nisu samo u Crnoj Gori već i globalno. Sve je postalo jedno globalno selo i sve ima veze sa stvaralaštvom. Svaki izlazak iz kuće, pa i neizlazak ima veze sa stvaralaštvom, ali sve zavisi kako to čovjek filtrira, prerađuje i izbacuje na platno, skulpturu ili crtež", zaključio je crnogorski umjetnik.

Za kraj je poručio mladim umjetnicima da se drže svog puta i opstanu, bez obzira na okolnosti.

