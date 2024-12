Vjenčala se Cakana nakon 25 godina ljubavi: "Sve se desilo u Beogradu, planiramo odlazak na Kosovo"

Prvobitni plan vjenčanja u manastiru Gračanica je promijenjen zbog trenutne situacije.

Pjevačica Dragica Radosavljević Cakanavjenčala se u crkvi nakon 25 godina, sa svojim izabranikom Nebojšom Negićem.

Pjevačica je sada otkrila zbog čega im je trebalo toliko dugo da se uzmu, pa je objasnila da će ipak u jednom manastiru da se desi i jedna vrsta potvrde, bez obzira na to što je vjenčanje održano već u Beogradu.

"Vjenčali smo se u jednoj crkvi na Banovom Brdu u Beogradu. Na Kosovu nije mogla da se desi ceremonija, već sam pričala iz kojih razloga, tako da smo sve pomjerili i ostavili da bude u glavnom gradu", rekla je Cakana za Blic, pa je dodala: "Mnogo je bilo lijepo, prisustvovali su naši najbliži ljudi, naravno i kumovi, tako da nam je to zaista bilo dovoljno. Što se tiče ostalih stvari, desiće se u jednom manasturu neka takozvana potvrda našeg vjenčanja, kako bih to nazvala, neki zavjet koji planiramo da uradimo u manastiru na Kosmetu. Sve u svoje vrijeme naravno, ali eto, da kažem da nam je to bila velika želja."

Morali su sve da ispomjeraju

Podsjetimo, kako su ranije pisali mediji, prvobitni plan je bio da se na vječnu ljubav muzička zvijezda i pravnik zavjetuju u manastiru Gračanica na Kosovu i Metohiji, ali zbog trenutne situacije su taj plan promijenili.

Cakana je blistala u bijelom odijelu, nasmijana, a poslije vjenčanja organizovano je mini okupljanje za najbliže.

