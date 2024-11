Ćana skoro svima ispunjava želje: Pjevala na splavu koji tone, ali tenk je odbila

Pjevačica Stanojka Mitrović Ćana, svojim obožavaocima voli da ispunjava razne želje kada su njeni nastupi u pitanju.

Poznato je da se pjevačica Ćana na veseljima pojavljivala kao gost iznenađenja u kamionu, a pjevala je i sa krova. Ali, kako je ispričala, odbila je jedan zahtjev - da pjeva iz tenka!

"Odbila sam da uđem u tenk!Mnogo sam gabaritna za ulazak kroz onaj otvor, možda bi mi samo noge mogle ući!", otkrila je pjevačica kada je stigla na proslavu punoljetstva Janine ćerke.

Ćanu nazivaju "kraljicom veselja", ona je poznata po dobroj atmosferi koju pravi, pa je zato i angažovana tokom cijele godine. Već neko vrijeme o njenoj karijeri brine njen sin, i njih dvoje su postali odličan tandem.

Splav potonuo na nastupu

Ipak, u Ćaninoj karijeri nisu svi nastupi bili veseli i šaljivi. Nažalost, jedan se tragično završio, a ona je pukom srećom ostala živa. Tada je splav na kojem je ona trebala da zapjeva potonuo.

"Nikada više posle toga nisam otišla ni na jedan splav. Da li je to moralo da se desi ili ne... Mnogo mi je teško, to se desilo 2000. godine. Dakle, prije 24. godine, ali sjećanje je sveže kao da je juče bilo. Troje ljudi je izgubilo život, 48 ljudi je završilo sa težim tjelesnim povredama... Plus, ne znam koliko ih je bilo sa lakšim tjelesnim povredama. Naravno, splav je zatvoren" počela je priču Ćana.

Umjesto 400 ljudi, na splavu je bilo oko 600. Konstrukcija nije mogla da izdrži opterećenje, pukla je, i tada je počeo pakao:

"Bilo je isto kao na Titaniku. Taj vrisak... Među gostima su bili i momci iz Republike Srpske, koji su bili prvaci u plivanju. Jedan od njih je išao da spašava ljude, on je stradao. Neplivači su ga vukli. Stradalo je i dvoje ljudi u ozbiljnijim godinama..." ispričala je Ćana.

