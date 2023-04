Ćana razbila mit o bakšišu: Neki su morali da GULE KROMPIR

Ćana je među najtraženijim pjevačicama na veseljima i dobila je krunu za to, a ističe da uvijek radi za fiksnu cijenu i fiksno vrijeme, a ne za bakšiš.

Pjevačica Stanojka Mitrović Ćana poznata je po najoriginalnijim dolascima na privatna slavlja, pa je tako umjela na tezgu da dođe u kamionu, u "bubi", pa čak i u helikopteru, a za sebe je jednom prilikom rekla da je još samo kroz dimnjak nisu gurali. Publici i gostima uvijek priredi atmosferu za pamćenje, a za to je nedavno u Švajcarskoj nagrađena krunom!

Ćana je ispričala kako se desilo da bude krunisana, ali otkrila i neke detalje o čuvenoj temi - bakšišu na nastupima.

"U pitanju je organizator Gordan Krajišnik, ja nisam ni znala do te večeri da smo 25 godina saradnici, te večeri je bilo Svetosavsko veče, i neko je donio paket, kaže 'imam jedno iznenađenje za tebe' i dadoše mi, ali 'nemoj da otvaraš'. Rekoh dobro, stanem na binu i dok je on pričao koliko godina sarađujemo, kaže 'ja stvarno smatram da je ona kraljica na estradi'. Tog momenta oni meni nešto stavljaju na glavu, ja nisam ukapirala da je to kruna.Kad sam vidjela, onda se prolomio aplauz i bilo je jako emotivno, neki su krenuli da plaču. Svaka čast na ideji, kruna na pravu glavu i tako", ispričala je pjevačica, koja ističe da sa svojom publikom ima prijateljski odnos i da nikada nije glumila zvijezdu, te da je narod zbog toga i voli. Otkrila je šta se zapravo krije iza "ogromnog" bakšiša na veseljima i razbila mit o tome.

"Dosta puta ljudima izgleda sa strane, kad vide taj silni bakšiš, kao da su honorari dogovoreni, a ovo dodatno. Ne, to nije tako, recimo ja sam išla uvijek na fiksnu cijenu i fiksno vrijeme, nikad nisam pjevala od jutra do sutra, jer bilo je raznoraznih situacija kojih sam se naslušala od starijih koleginica, tako da sam riješila - manje para, ali mirnija glava. Dešavalo se da su koleginice morale da rade neke poslove u kuhinji čak, jer postoje ljudi koji misle da s parama mogu sve, pa je njima bio gušt da oni to plate, a da nekog natjeraju da tamo ljušti krompir, nebitno da li je to jedan krompir ili pet, ali je to sa moje tačke gledišta potcjenjivanje", ispričala je Ćana, pa se dotakla i basnoslovnih honorara, naročito oko ove godine, kada se pominju iznosi od 50 do 100.000 evra.

"I sama sam se često pitala koji je razlog, ne kažem da neki ljudi možda nisu zaradili i više ili manje, ali ne može me niko ubijediti, a ja jako dugo radim ovaj posao, da je to uvijek tako i svaki put. Nekako u praksi ne vidim rezultate, ako bi neko zarađivao tolike pare, pa onda bi rezultati trebalo da budu mnogo veći, vile, jahte, itd..."

