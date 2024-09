Sa 14 godina otpjevala pjesmu "Bumbar", pa nestala: Bila je zvijezda devedesetih, a sada je postala baka u 43. godini

Pjevačica Lina Božović je devedesetih, sa samo 14 godina, otpjevala pjesmu "Bumbar" i postala zvijezda.

Izvor: Instagram printscreen / lina_bumbar

Ova pjesma je bila hit 1996. godine, a samo dvije godine poslije ovog velikog uspjeha, Lina se povukla sa scene.

Razlog za takav potez bila je porodična tragedija. Naime, Lina je imala samo 16 godina kada je ostala bez oca.

Izvor: Facebook printscreen / Lina Bozovic Marković

Ona je sada progovorila o svom uspjehu i razlozima povlačenja sa scene.

"Nakon izlaska mog drugog CD-a, kada sam napunila 16 godina,moj otac je izvršio samoubistvo. To je za mene bila velika tragedija i šok. To je bio čovjek kojeg sam ja obožavala i to me je prekinulo u svakom smislu. Vrlo brzo sam odlučila da malo zastanem u svemu tome... Pitala sam se: 'Kako ću dalje sama?' Imala sam podršku majke koja je govorila da ne treba da se vraćam ili radim bilo šta po tom pitanju ako mi je teško, da treba da pustim vrijeme, kao što sam i uradila. Kako je vrijeme prolazilo, sve manje sam imala želje i volje. Vremenom su se dogodile i neke druge stvari. U tom tugovanju, dogodio se i taj kraj devedesetih i mnogo toga."

"Tada sam srela, sada već mog pokojnog supruga i stupili smo u brak. Sa 20 godina rodila sam svoju stariju ćerku i sebe sam pronašla u tome. Bilo mi je mnogo bitnije da ja izgradim na čvrstim temeljima svoju porodicu, a ne karijeru. Iz godine u godinu, susrećete se sa životnim izazovima i ne pada vam na pamet neko pjevanje ili pojavljivanje. Bila sam prisutna na nekim tematskim događajima, kada je veče devedesetih… Ali, javno nisam istupala, nisam pričala ništa, samo ono što se ticalo muzike koju sam radila", rekla je ona za "Kurir" i otkrila da li se kaje zbog ove odluke:

"Nisam se pokajala što sam otišla sa estrade, generalno nisam čovjek koji se kaje zbog nečega što uradi ili ne uradi. Bavila sam se, po meni, nečim mnogo značajnijim, a to je moja porodica i ćerke. U meni je želja tinjala za scenom i muzikom, to vam uđe u krv, naročito kada počnete tako rano da se bavite time. Rado se odazivam na određene nastupe i koncerte jer tu budu i moje kolege sa kojima sam harala devedesetih godina".

Lina ima 43 godine, i već ima unuče

"Nama je izgleda u genetici da budemo mlade bake.Tako je moja baka sa 40 godina postala baba, ja sam mojoj majci rodila moju ćerku na njen tačno 38. rođendan. Nama to nije neobično, a ja sam izuzetno ponosna na tu ulogu. Sada mi je prisniji odnos sa ćerkom nego što je bio ranije, iako mi je ona sada potpuno nebitna pored unuke. To je jedan potpuno poseban osjećaj, jedna nova dimenzija ljubavi. Voliš ono što je dio tebe, proizašlo je nešto iz dijela tebe koji si već stvorila, a nemaš obavezu, to je posebna magija. Ne bih rekla da se voli više, ali se voli drugačije. Tu si samo da maziš, da razmaziš i da upijaš tu ljubav, to je razlika", kazala je pjevačica.

Pogledajte kako ona danas izgleda:

(Kurir/MONDO)