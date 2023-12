Ovako izgleda Nikola iz Cecinog spota skoro tri decenije nakon "fatalne ljubavi"

Nikola Pavlović pojavio se u spotu Cece Ražnatović za pjesmu "Ljubav fatalna".

Svetlana Ceca Ražnatović proslavila je brojne statiste i manekene iz svojih ranijih spotova, a među takvima je i Nikola Pavlović koji se pojavio u njenom spotu za numeru "Ljubav fatalna".

Prije 28 godina Nikola je privukao veliku pažnju svojim izgledom, zbog čega je ljepši pol ludio za njim, međutim, on se nakon toga brzo povukao iz javnog života. U međuvremenu je počeo da gradi svoju pjevačku karijeru, ali je poslije prve numere koju je snimio 2005. godine, ipak razvoj svoje karijere stavio na pauzu.

Poslije skoro dve decenije, Nikola se pokrenuo i snimio pjesmu koja je bila napisana za Rođu Raičevića.

"Volio sam njegove pjesme 'Ja imam tebe', 'U tebe sam zaljubljen' i tako to su neke pjesme koje obožavam. Ljudi su mi onda masovno govorili: 'Čovječe, kako podsjećaš na Rođu'. Onda sam pustio sebe da čujem, i ono sam sebe naježim. To je boja ta, manir, ne imitiram ga. Prosto to je to, ja volim da pjevam balade. Lično sam i bio drug sa njim, sjedili smo i pili kafu. On je nažalost tragično završio. Namjestilo se tako sudbinski da ta pjesma dođe do mene", otkrio je nedavno.

"Normalan čovjek, volio je devojke, da se šali. Često smo sjedili zajedno. Pamtim ga kao vedrog i dragog čovjeka punog duše. Nažalost nemam neke zajedničke slike."

Nikola se prisjetio i davne 1995, kada je snimao spot sa jednom od najvećih balkanskih zvijezda sa naših prostora i otkrio kakva iskustva nosi sa tog snimanja.

"To je bila njena prekretnica, te pjesme "Neudoljiv, neumoljiv", "Ljubav fatalna". Super je bila prema meni i danas kad se vidimo pozdravimo se lijepo", ispričao je Nikola nedavno za Telegraf.

