Dača Dak poslije 30 godina: O devedesetima, "otvaračicama usta" i Kseniji Pajčin... (VIDEO)

Damir Radoičić je harao muzičkom scenom devedesetih s pjevačicama koje su u to vrijeme bile poznate kao "otvaračice usta".

Izvor: YouTube, screenshot

Dača Dak je muzičar koji je devedesetih godina bio jedan od najpopularnijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni. S njim u grupi su bile Danica Bukilić Coka i Ksenija Pajčin, ali nijedna od njih nije otpjevala većinu pjesama koje su postale hitovi.

Nakon raspada grupe Damir Radoičić je napustio zemlju i skoro dvadeset godina živio u inostranstvu. Sada se vratio u Srbiju i ispričao sve o vremenu u kojem je živio i radio, ali se prisjetio i saradnje sa pjevačicom Draganom Mirković s kojom je igrao na njenoj turneji.

"Imam sliku s prve turneje, bili smo klinci. Imali smo sreću da radimo s njom jer je voljela ples. Dosta nam je to pomoglo i kao grupi i kao pojedincima koji su se bavili plesom. Zahvaljujući njoj smo dobili medijsku pažnju i sve ostalo što je išlo uz to. Bio sam u toj početnoj postavi, kada su bili i Đogani, Gagi, Baki B3, Sani Trik FX. Dragana nam je dala prostor da se pokažemo. Ona nam je otvorila vrata da nešto što je andergraund uđe u mejnstrim. Svima nama koji smo se bavili plesom je pomogla. Za sve nas je ta saradnja bila izuzetno bitna", rekao je Damir i dodao da je "Dragana u to vrijeme bila popularna, ali ni blizu onoga koliko je potom postala".

"Tad joj je menadžer bio pokojni Raka Đokić. Ja prije svega gledam ljude kao ljude, a ne da li je neko zvijezda ili ne. Ona mi se odmah dopala prvo s ljudske strane, a onda i zato što je voljela ples. Stalno je dolazila u salu, bila je pozitivna, htjela je da uči, da radi, meni je to bilo super".

Izvor: YouTube, screenshot

Dača Dak je s kolegama iz devedesetih ostao u dobrim odnosima, ali sa jednom koleginicom se ne čuje...

"Sa svima sam ostao u dobrim odnosima. Često se čujem s Bebom Bit strit, s Tapovcima, Zoranom Pavić, skoro sam vidio Doktora Igija. Skoro 18 godina nisam bio u zemlji i neke kontakte sam izgubio. Što se Coke tiče, s njom sam izgubio kontakt, neko vrijeme smo se čuli, ali sam mijenjao zemlje. Ono što znam od zajedničkih prijatelja je to da je gospođa Coka, hvala bogu, dobro, da su djeca živa i zdrava, što je najbitnije".

Dača Dak je otkrio i kako je upoznao Kseniju Pajčin s kojom je objavio pjesme "San" i "Dačo volim te".

"Bila je mlađa od mene pet godina. Viđao sam je kod Bebe i Huse, bila je klinka, lepa, lepo je igrala. Uvek je bila prelepa. Našli smo se kad sam radio s mojim prvim aranžerom Dorijanom. Ona je tada bila kod njega sa dve drugarice, htela je nešto svoje da radi. Sreli smo se na vratima. Ona je izlazila, ja ulazio. Tad smo popričali i razmenili smo brojeve telefona. Pitao sam Husu i Bebu za nju, rekli su mi da je otišla da proba sama da radi, pa sam rešio da porazgovaram s njom. Videli smo se na Banovom brdu, ona je tamo živela, a ja u blizini, na Čukaričkoj padini. Tako je sve počelo. Imao sam četiri ili pet pesama snimljenih kada sam počeo s njom da radim: "San", "Dačo, volim te"... Rekao sam joj da bude tu, da otvara usta, kada može da peva, neka peva preko lid vokala. Bili smo sjajan duet".

Bili su u grupi zajedno dvije godine.

"Na prvoj ploči je bilo tri vokala - Tamara Laketić, Marija Mihajlović i Ivana Negativ. Na drugoj ploči je Ksenija pevala dve pesme: 'Hej, Dak, ti si mrak' i 'Ljubavni napitak'. U ostalim pesmama bila je kombinacija Marije i Tamare, Ivana nije, jer je tad već krenuo Tap 011. Dakle, na prvoj ploči nije pevala Ksenija, na drugoj je snimila te pesme za koje smo procenili da ona to može da iznese. Trudio sam se da pesma prođe dobro, jer to je najbitnije, a da li peva ova ili ona, jeste bitno, ali nije najbitnije. Nikada nisam to krio, na omotima je pisalo ko koju pjesmu izvodi, stvarno s tim nisam imao problem".

Dača je otkrio da ni Coka nije pjevala.

"Na ploči na kojoj je 'Pedro', pjesma koju je otpevala Marija Mihajlović, postoje dvije numere koje je otpevala Coka. Ponosan sam na sve što smo uradili, imao sam odličnu saradnju sa svima".

Svojevremeno se pričalo da je Madona zabranila njihovo izvođenje pjesme "Pedro" zbog kršenja autorskih prava.

"Ta priča nije tačna. Kada sam izbacio 'Pedra', preko Sokoja je stigao upit, to je bilo 1999/2000. godine. Na tom CD piše da je to obrada Madonine pjesme, ništa nismo krili. Odgovorili smo na taj upit da je u pitanju parodija na pjesmu zapravo tekstualna parodija na tu temu. Stvarno nismo imali nikakve dodatne upite, nije bilo 'strajkovanja' jer Jutjub je, čini mi se, 2003. godine počeo da bude popularan, tako da tu nije bilo nikakvih problema".

