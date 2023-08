Proslavio se kao Kokan u "Porodičnom blagu" - ovako sad izgleda Bisin pacijent!

Glumac Aleksandar Dunić se proslavio ulogom doktora kojeg njeguje, a potom se zaljubljuje u njega sestra Bisenija, koju je u hit seriji "Porodično blago" glumila Vesna Trivalić

"Porodično blago" je jedna od kultnih domaćih serija koju su mnogi od nas gledali bar po nekoliko puta, a jedan od glumaca koji se proslavio ulogom u ovom ostvarenju je i Aleksandar Dunić.

On je igrao Kostadina Kokana Prodanovića, kojem je ljubomorna žena sipala kiselinu u oči, zbog čega je završio kao pacijent kojeg njeguje sestra Bisenija, a nakon toga smo ga gledali u serijama "Srećni ljudi", "Stižu dolari" i "Bela lađa".

Dunić ima 56 godina, zavolio je i oženio književnicu Draganu Litričin Dunić sa kojom je dobio i sina, a žive u Beogradu.

Jednom prilikom je, gostujući na Kurir televiziji, otkrio i koliko je para zaradio od snimanja serije "Srećni ljudi" u kojoj je tumačio lik doktora Popca.

"Bila je galopirajuća inflacija, bilo je u tom momentu da kada čovjek okrene broj telefona onda čuje kurs tog momenta. Taj kurs se mijenjao na 5 minuta. Mi jesmo gubili tada po 80,90 odsto honorara zbog inflacije. To je bilo frapantno u odnosu na ugovorenu cijenu, ali to je bila sudbina čitavog društva. Nismo mi tu izuzeci, dijelili smo sudbinu sa cijelom Srbijom. To je vrijeme kada su ljudi radili za 5 maraka, bili smo svjesni situacije i nije postojao drugi okvir. U narodnom pozorištu, kada je bio glavni Berček, jedan mladi glumac je molio da ga isplaćuje u piću", ispričao je Dunić.

