Glumila Listerovu kćerku u "Porodičnom blagu" kada je počelo bombardovanje: Glumica se vratila na Kosovo i izgleda OVAKO

Glumica Anika Milićević se nakon bombardovanja vratila na Kosovo, gdje i danas živi i radi

Izvor: Instagram/anika.milicevic

Junaci i dogodovštine iz serije koja je nekoliko puta reprizirana na Javnom servisu "Porodično blago" i dalje drže pažnju gledalaca. Mnogi se sećaju Listera, kojeg je u seriji tumačio Branko Cvejić, ali i njegove ćerke koja se pojavila u nekoliko epizoda.

Nju je igrala Anika Milićević, glumica koja se iz Lipljana preselila u Beograd zbog karijere, ali se nakon bombardovanja 1999. godine i vratila na Kosovo.

"Oduvijek sam maštala da budem glumica. Spontano je to došlo. Niko se u porodici nije bavio glumom. Moja nana mi je pred smrt rekla: 'Lijepo što se baviš ovim poslom', iako joj nije bilo drago dok sam to studirala", rekla je Anika pre par godina.

Glumica je iz rodnog mesta Lipljan otišla za Beograd da okuša sreću, kada je počelo bombardovanje 1999. godine. "Taman je karijera krenula uzlaznom putanjom. Krenula sam da radim sve više i više i onda je sve to odjednom prekinuto. Bila sam mlada i hrabra i išla na nekoliko mjesta. Predstavila se i rekla da volim da radim to što sam završila, ali silom prilika to je prekinuto. Dobila sam šansu da igram u Ateljeu 212. To je bilo predivno iskustvo", pričala je Anika i dodala da je "iako je igrala u dve predstave, rješila da izađe iz toga".

"Nešto me je vuklo da se vratim na Kosovo".

Glumica se vratila na Kosovo i nastavila karijeru u svom prištinskom pozorištu sa privremenim sedištem u Gračanici. "Živim na relaciji Beograd-Kosovo zbog angažovanja u prištinskom pozorištu koje u poslednjih godina obimno radi", rekla je Anika "Blicu". Danas je razvedena, ima sina Gavrila (17) i izgleda ovako:

(Mondo)