Ovi automobili se najređe kvare: Pet proizvođača kojima vozači najviše vjeruju, a jedan je neprikosnoveni lider

Ako vam je cilj da automobil vozite godinama bez skupih popravki, stručnjaci izdvajaju nekoliko proizvođača koji se nalaze na vrhu lista pouzdanosti.

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Pouzdanost je jedan od najvažnijih kriterijuma pri kupovini automobila. Snaga, dizajn i tehnologija mogu da privuku kupce, ali većina želi automobil koji će godinama pouzdano raditi i zahtevati samo redovno održavanje.

Kada je riječ o pouzdanosti, nekoliko proizvođača se iz godine u godinu nalazi pri vrhu.

Među njima se najčešće izdvajaju Toyota, Lexus, Subaru, Honda i Mazda, iako se redosled razlikuje u zavisnosti od istraživanja i metodologije, piše Motor1.

Toyota i Lexus ostaju mjerilo

Ako postoji brend koji se gotovo automatski povezuje sa pouzdanošću, to je Toyota. Japanski proizvođač decenijama gradi reputaciju automobila koji mogu da pređu stotine hiljada kilometara uz redovno održavanje.

Njena luksuzna marka Lexus često ostvaruje još bolje rezultate.

Istraživanja organizacija kao što su J.D. Power i Consumer Reports redovno ih svrstavaju među najpouzdanije zbog malog broja kvarova i izdržljivih pogonskih sklopova.

Subaru, Honda i Mazda takođe pri vrhu

Subaru je posljednjih godina značajno napredovao i sve češće se nalazi među najpouzdanijim proizvođačima. Modeli kao što su Crosstrek, Forester i Outback poznati su po dugovječnosti.

Honda već decenijama ima reputaciju pouzdanog proizvođača, posebno zahvaljujući modelima Civic i CR-V. Mazda se takođe izdvaja konzervativnijim pristupom konstrukciji i relativno jednostavnim pogonskim sklopovima.

Na listama pouzdanosti često se pojavljuju i Buick i Hyundai, dok su premijum proizvođači kao što su BMW i Porsche posljednjih godina napredovali, ali popravke njihovih automobila uglavnom koštaju više.

Brend nije jedino što je važno

Čak i najpouzdaniji proizvođači mogu da imaju problematične modele.

Zbog toga stručnjaci savetuju da se pre kupovine istraži konkretan model, godište i motor, a ne samo logo na haubi.

Veliku ulogu ima i održavanje. Redovna zamjena ulja, filtera i tečnosti, kao i pridržavanje fabričkog servisnog plana, mogu značajno produžiti životni vek automobila.

Ko je onda pobjednik?

Ako je pouzdanost apsolutni prioritet, Toyota i Lexus ostaju najsigurniji izbor.

Subaru, Honda i Mazda su im sve bliže, ali konačan odgovor ipak zavisi od konkretnog modela, motora i njegovog održavanja.

Kurir Biznis/B92/Motor1