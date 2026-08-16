Od ostave do gradske oaze: Kako da transformišete balkon u savršeno mjesto za opuštanje

Uz dobru organizaciju, izbor pravih biljaka i maksimalno korišćenje prirodne svjetlosti, svaki balkon može dobiti novu, funkcionalnu ulogu.
Balkon je često jedan od najneiskorišćenijih dijelova stana. Umjesto da služi kao improvizovana ostava za stare kutije, polomljen namještaj i sezonske stvari, uz samo nekoliko praktičnih izmjena može postati omiljeni kutak za jutarnju kafu, čitanje ili opuštanje nakon radnog dana.
Raščišćavanje i vizuelna prostranost
Osnovni uslov za ugodan boravak na terasi jeste uklanjanje nereda. Gomilanje stvari koje se rijetko koriste smanjuje slobodan prostor, zaklanja izvor prirodne svjetlosti i otežava cirkulaciju vazduha. Napukle saksije, nepotrebni ambalažni materijali i dotrajale komade mebliranog nameštaja treba izbaciti ili zamijeniti sklopivim varijantama koje ne zauzimaju mnogo mjesta. Kada se prostor oslobodi, dobija se osjećaj vizuelne širine, što direktno utiče na ugodniji boravak.Izvor: Shutterstock
Orijentacija terase i korišćenje svjetlosti
Način na koji ćete urediti terasu u velikoj mjeri zavisi od njene pozicije u odnosu na Sunce. Balkoni okrenuti ka istoku i sjeveroistoku uživaju u prijatnom jutarnjem suncu, pa su idealni za doručak na otvorenom i uzgajanje osjetljivijih biljaka. Sa druge strane, terase okrenute ka jugu i zapadu zahtijevaju dobru zaštitu od toplote, poput tendi, bambusovih roletni ili suncobrana, kako bi boravak tokom popodneva bio prijatan.Izvor: Shutterstock
Izbor biljaka: Estetika i jednostavno održavanje
Zelenilo je ključni element svakog balkona, ali umjesto nasumičnog kupovanja saksija, izbor treba prilagoditi uslovima i vremenu koje možete posvetiti održavanju.
Potos (Zlatna puzavica): Izuzetno otporna biljka koja brzo raste, formira bujne zelene slapove i uspijeva čak i na terasama sa manje direktnog sunca.
Jasmin: Pored dekorativnih bijelih cvjetova, pruža intenzivan i prijatan miris koji terasi daje poseban ambijent.
Krasula i aloja vera: Odličan izbor za sunčane terase. Zahtijevaju minimalno zalivanje jer zadržavaju vodu u listovima, pa su idealne za osobe koje često putuju.
Srećni bambus: Praktičan za manje saksije i staklene posude, unosi strukturu i eleganciju bez potrebe za velikom količinom zemlje.
Kod rasporeda saksija izbjegavajte postavljanje bodljikavih biljaka poput kaktusa na uzaim prolaznim mjestima ili u visini očiju, kako biste spriječili slučajne povrede i omogućili nesmetano kretanje.Izvor: Youtube/Printscreen/ Apartment Therapy
Rješenja za maksimalan komfor
Čak i najmanja terasa može postati funkcionalna uz pametan izbor opreme. Sklopive stolice i stolovi koji se montiraju na ograda-ogradu štede dragocjene kvadrate. Dodavanjem jastuka od materijala otpornih na vlagu, spoljne rasvjete na solarni pogon i diskretnog tepiha za eksterijer, balkon postaje prirodni produžetak dnevnog boravka u kojem ćete rado provoditi vrijeme tokom toplijih mjeseci.